In der Oberliga Niederrhein kann Germania Ratingen nachlegen und den Sieg des KFC Uerdingen kontern. Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist wohl raus aus dem Aufstiegsrennen.

Die Fragen rund um die Lizensierung für die Regionalliga West sind geklärt, ab jetzt zählt es in der Oberliga Niederrhein wieder auf dem Platz. In den vier Sonntagspartien des 26. Spieltags war unter anderem Aufstiegsfavorit Germania Ratingen im Einsatz.

Schon am Samstag standen vier Spiele auf dem Programm. Tabellenführer Sportfreunde Baumberg verlor das Topspiel gegen den KFC Uerdingen mit 0:1, Adler Union Frintrop feierte gegen Union Nettetal einen wichtigen 4:2-Erfolg. Die SpVg Schonnebeck und der TVD Velbert trennten sich 2:2, der VfB Homberg gewann 2:0 gegen die Sportfreunde Hamborn.

Im Fernduell um den Aufstieg mit dem KFC war Germania Ratingen also gefordert. Und gegen den 1. FC Kleve lief es schon früh in die Richtung der Ratinger. Zunächst dezimierte sich Kleve durch eine frühe Ampelkarte selbst (22.), dann traf Emre Demircan und stellte den 1:0-Pausenstand her. Spätestens nach dem 2:0 von Ali Hassan Hammoud (54.) sah es nach einer sicheren Sache für die Germania aus, doch auch Ratingens Tim Potzler flog nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Wenig später verkürzte Leon Schütz für die Klever, die bis in die Schlussphase auf das 2:2 drängten - und am Ende doch das 1:3 durch Ali Can Ilbay kassierten.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen empfing den VfB Hilden. Der Anpfiff verzögerte sich rund 15 Minuten, da ein Loch im Rasen am Uhlenkrug den Schiedsrichter störte. Nach Ausbesserung konnte dann aber doch Fußball gespielt werden. Es entwickelte sich eine erste Hälfte mit Vorteilen bei den Gästen, die durch den Treffer von Maximilian Wagener (30.) mit einer Führung in die Kabinen ging.

Im zweiten Durchgang steigerte sich der ETB und kam durch Mohamed Cisse zum verdienten 1.1, das aber nicht lange Bestand haben sollte - Amin Bouzraa (65.) brachte Hilden wieder in Führung und baute sie anschließend mit seinem zweiten Treffer aus (77.). Darauf fand der ETB erst zu spät eine Antwort, Fatih Özbayraks Freistoßtor in der 88. Minute stellte nur den 2:3-Endstand her.

Bei der Partie TSV Meerbusch - SV Sonsbeck belohnten sich die Gastgeber durch einen Elfmetertreffer von Jacob Ballah für eine starke Anfangsphase, doch aus dem Nichts glich der Sonsbecker Sebastian Leurs (24.) aus. Früh in der zweiten Hälfte brachte Daniel Hoff (56.) Meerbusch mit dem 2:1 auf die Siegerstraße, Dion Gutaj machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf - 3:1 der Endstand.

Außerdem empfing der FC Büderich den SC St. Tönis und gewann sein Heimspiel mit 3:2. Der Mülheimer FC hatte spielfrei.