Er hat den Schritt von der Westfalenliga in die Oberliga erfolgreich gemeistert und bleibt bei der SpVgg Erkenschwick. Finn Wortmann hat am Stimberg verlängert.

Die SpVgg Erkenschwick spielt gleich im Aufstiegsjahr schon wieder oben mit. Im Schlussspurt der laufenden Oberliga-Saison gaben die "Schwicker" nun eine wichtige Personalentscheidung bekannt: Finn Wortmann wird bleiben - und zwar ligenunabhängig.

Der neue Vertrag gelte für die kommende Spielzeit, teilte der Klub mit. Es habe Interessenten "aus ganz Westfalen" für den 24-Jährigen, der in der laufenden Oberliga-Saison auf neun Tore und sechs Vorlagen kommt, gegeben.

"Finn ist ein fantastischer Fußballer und ein noch besserer Mensch. Er symbolisiert genau das, was wir uns hier bei der Spielvereinigung wünschen. Wir sind sehr glücklich, ihn und seine ihn immer unterstützende Familie ein weiteres Jahr am Stimberg begrüßen zu dürfen", lässt sich der Sportliche Leiter Antonios Kotziampassis in der Mitteilung zitieren.

Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Magnus Niemöller ist der neue Kontrakt von Finn Wortmann die nächste frohe Kunde. In diesem Jahr sind die Schwicker in der Oberliga noch ungeschlagen. "Ich bin kein Freund davon, dass man sagt, dass wir ja nur 'Aufsteiger' seien, um die Fallhöhe zu verringern, falls es am Ende nicht klappen sollte", sagte Niemöller gegenüber dieser Redaktion am Mittwoch, 3. April.

Und weiter: "Mit dem Lizenz-Antrag hat der Verein auch ein tolles Zeichen gesetzt. Ich war vorher schon zweimal in Erkenschwick und habe da andere Zeiten erlebt. Damals hat der Verein, obwohl wir es sportlich geschafft hatten, aus guten Gründen auf den Aufstieg verzichtet."

In diesem Jahr ist der Weg frei, doch das Restprogramm der Schwicker hat es in sich. Es warten unter anderem die Sportfreunde Lotte, der SV Schermbeck und, am letzten Spieltag, Türkspor Dortmund. "In der Hinrunde haben wir aus diesen Spielen nur acht Punkte geholt. Das wird nicht reichen", sagte Niemöller.

Die Spielvereinigung steht derzeit auf Rang vier, drei Punkte hinter dem ersten Aufstiegsplatz zwei. Am Ostermontag gab es einen 3:0-Sieg über die TSG Sprockhövel.