Oberliga Westfalen: Spieler vor die Tür gesetzt - Auch Baller-League-Theater in Brünninghausen

Der FC Brünninghausen kämpft in der Oberliga Westfalen um den Klassenerhalt. Dennoch haben die Dortmunder einen Spieler vor die Tür gesetzt. Der Grund war - mal wieder - die Baller League.

Der FC Brünninghausen hat in der Oberliga Westfalen nach zuletzt drei Unentschieden in Serie wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Besonders das 0:0 gegen den bisherigen Spitzenreiter Sportfreunde Lotte am vergangenen Wochenende hat dem Aufsteiger nochmal neuen Mut gegeben.

Zwar beträgt der Rückstand der Dortmunder auf den Drittletzten SG Wattenscheid 09 weiterhin fünf Punkte, aber unmöglich ist der Klassenerhalt bei noch neun ausstehenden Spielen sicher nicht.

Ein Spieler, in den die FCB-Verantwortlichen vor der Saison große Hoffnungen gesetzt hatte, wird aber nicht mehr mithelfen können. Denn Brünninghausen hat seinen wohl prominentesten Spieler vor die Tür gesetzt. Stürmer Hayrullah Allci ist bereits seit einigen Wochen nicht mehr Teil des Kaders des FC Brünninghausen.

Der Grund: Wieder einmal die Baller League. Der ehemalige Juniorennationalspieler der Türkei sei vom Verein nach dem Spiel gegen den ASC Dortmund vor die Wahl gestellt worden, mit Brünninghausen um den Klassenerhalt zu spielen - oder in der Baller League aufzulaufen. „Nach dem ASC-Spiel kam der Verein auf mich zu und wollte eine Entscheidung: Brünninghausen oder Baller League. Der Sportliche Leiter Reza Hassani hat mir deutlich gemacht, dass ich mich noch am selben Tag entscheiden muss. Und mir war klar, dass ich die Baller League auf jeden Fall weitermachen will, weil es eine einmalige Chance ist, bei etwas Neuem von Anfang an dabei zu sein. So habe ich es dann auch gesagt", sagte Alici nun den "Ruhr Nachrichten".

Damit war das Kapitel Brünninghausen erledigt. Inzwischen hält sich Alici bei seinem früheren Verein Türkspor Dortmund fit, von dem er erst im Sommer nach Brünninghausen gewechselt war. Brünninghausens Sportlicher Leiter Reza Hassani stellt die Sache etwas anders dar. Grundsätzlich sei es für Brünninghausen kein Problem gewesen, dass Alici auch in der Baller League aufläuft, aber der ehemalige Deutsche U17- und U19-Meister mit Borussia Dortmund habe die Prioritäten falsch gesetzt. So sei er ausgerechnet zum Spiel gegen den TuS Bövinghausen mit Oberschenkelproblemen ausgefallen, drei Tage später habe er in der Baller League gespielt und sich einen weiteren Tag später wieder verletzt vom Training abgemeldet.

Dass sich beides durchaus vereinen lässt, zeigt ausgerechnet Mannschaftskamerad Steven Skodra. Skodra spielte wie Alici ebenfalls in der Baller League und avancierte dort sogar zum besten Torschützen der gerade abgelaufenen Serie. Dennoch spielt er auch weiterhin für den FC Brünninghausen in der Oberliga Westfalen und kommt dort auch zum Einsatz. Da sein Team "Hollywood United" den Einzug in die Endausscheidung verpasst hat, kann er sich nun ganz auf den Klassenerhalt mit dem FCB konzentrieren.