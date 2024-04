Der ASC Dortmund setzt sich durch einen 2:1-Erfolg gegen den SV Schermbeck wieder an die Tabellenspitze der Oberliga Westfalen.

Der ASC Dortmund hat nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in der Oberliga Westfalen wieder gewonnen.

Im Spitzenduell gegen den SV Schermbeck gab es einen 2:1-Erfolg zu bejubeln. Nach der Führung durch Semin Kojic (28.) glich Lukas Steinrötter in Hälfte zwei traumhaft per Volley aus (56.). Es roch nach Unentschieden in Aplerbeck, ehe Lars Warschewski einen Schuss aus rund 16 Metern ins lange Eck verwandelte (88.).

Der Sieg für den ASC geht auch nach Spielanteilen völlig in Ordnung. Besonders in Hälfte eins waren die Hausherren deutlich überlegen und arbeiteten sich viele Chancen heraus.

„Wenn man so eine überragende erste Halbzeit spielt, ist es schwer, an diese anzuknüpfen. Eigentlich müssen wir das Spiel vor der Halbzeit zumachen und 3:0 führen. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, bilanzierte Spielertrainer Marco Stiepermann die Leistung vor dem Pausenpfiff.

ASC 09 Dortmund: Mroß – Weiß (82. Vaitkevicius), Stuhldreier, Friedrich, Franke - Urban, Stiepermann (72. Kallenbach), Warschewski (90. Simatos), Opoku – Kojic (81. Santo), Podehl Mroß – Weiß (82. Vaitkevicius), Stuhldreier, Friedrich, Franke - Urban, Stiepermann (72. Kallenbach), Warschewski (90. Simatos), Opoku – Kojic (81. Santo), Podehl SV Schermbeck: Wickl – Robert (57. Coskun), Lackmann, Steinrötter, Krechting (81. Grund) - Ma. Grumann, Cokkosan, Demir (72. Mi. Grumann), Bachmann (90. Habitz) – Karagülmez (81. Özat), Platzek Schiedsrichter: Stefan Tendyck Tore: 1:0 Kojic (28.), 1:1 Steinrötter (56.), 2:1 Warschewski (88.) Zuschauer: 275

Der Start in Durchgang zwei gelang der Aplerbeckern dann nicht mehr so gut, wie auch Stiepermann zugab: „Durch eine schwächelnde Anfangsphase nach der Pause bringen wir Schermbeck zurück. Sie gleichen mit einem Sensationstor aus. Davor kann man nur den Hut ziehen. Trotzdem haben die Jungs es geschafft, über 90 Minuten fast fehlerfrei zu spielen und dann gewinnst du solche Spiele am Ende auch mal wieder.“

Die Dortmunder sicherten sich durch den Erfolg erst einmal die Tabellenspitze zurück, da der bisherige Spitzenreiter Sportfreunde Lotte nur 0:0 gegen den FC Brünninghausen spielte und so mit zwei Punkten weniger auf Rang drei abrutscht. Allerdings hat das Team ein Spiel weniger absolviert. Türkspor Dortmund schob sich mit einem Punkt weniger als der ASC auf Platz zwei.

Schermbeck hakt Aufstieg ab

Auf der Gegnerseite war Schermbeck-Coach Sleiman Salha die Enttäuschung nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben: „Es passt natürlich zum März, den wir komplett vergeigt haben. Auch wenn jetzt schon April ist, haben wir das Spiel da noch einmal mit reingezogen. Ich finde schon, dass wir bis auf manche Phasen ein gutes Spiel absolviert haben. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen. Es ist extrem bitter, hier die fünfte Niederlage in Folge zu kassieren. Besonders weil es immer individuelle Fehler sind.“

Der Rückstand auf die Spitze ist für den SVS auf nun neun Zähler angewachsen. Und auch Platz zwei liegt acht Punkte entfernt.

Für Salha ist dementsprechend klar, dass der Aufstieg abgehakt ist: „Ich glaube schon, dass die Mannschaften oben zu weit weg sind und auch eine bessere Phase als wir haben. Wir sind in einer Schwächephase, die zum ungünstigsten Zeitpunkt kommt und viel zu lange andauert. Für uns ist es erstmal wichtig sich mal wieder mit einem Sieg zu belohnen. Das wollen wir mit aller Macht in der kommenden Woche gegen Brünninghausen schaffen.“

Das Spiel auf der Anlage des SV Schermbeck findet am kommenden Sonntag, 07. April um 15:30 Uhr statt. Der ASC wird zur selben Zeit beim TuS Ennepetal gefordert sein.