Die Englische Woche in der Oberliga Niederrhein hatte am Donnerstag interessante Duelle zu bieten. Es sollte einige Überraschungen geben.

Nachdem am Mittwochabend die Englische Woche in der Oberliga Niederrhein mit drei Partien eröffnet wurde, ging es am Donnerstag mit fünf Duellen weiter.

Im Einsatz waren unter anderem die Spitzenteams Sportfreunde Baumberg, Ratingen 04/19 und KFC Uerdingen. So viel vorweg: Alle drei Mannschaften patzten.

Tabellenführer Baumberg verlor überraschend mit 2:3 beim Aufsteiger Mülheimer FC. Zwar traf Enes Topal in der Schlussphase noch doppelt für den Primus, zu diesem Zeitpunkt führte Mülheim aber schon mit 3:0. Es war zu spät für eine Aufholjagd.

Baumbergs erster Verfolger Ratingen 04/19 musste sich durch zwei späte Gegentore beim ETB Schwarz-Weiß Essen mit 0:2 geschlagen geben. Fatih Özbayrak und Clinton Williams waren für den Essener Oberligisten in der Nachspielzeit erfolgreich.

Es hätte somit der perfekte Spieltag für den KFC Uerdingen werden können, doch auch die Krefelder mussten die Heimreise mit leeren Händen antreten. Mit 1:3 unterlag der Traditionsverein bei Union Nettetal und verlor zum ersten Mal seit Mitte Oktober wieder auswärts (damals 0:1 in Sonsbeck). Das zwischenzeitliche 1:1 von Takumi Yanagisawa konnte diese bittere Pleite nicht verhindern.

Im Abstiegskampf feierte Hamborn 07 einen extrem wichtigen Sieg. Beim VfB Hilden drehte Hamborn einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Auswärtsdreier um. Der Tabellenletzte TSV Meerbusch blieb dagegen ohne Erfolgserlebnis und verlor gegen den FC Büderich mit 0:1.

Für alle Oberligisten wartet nach dieser Englischen Woche die Osterpause. Erst am Samstag, den 06. April, finden die nächsten Spiele statt. Das große Highlight am 26. Spieltag ist das Spitzenspiel zwischen dem Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und dem Tabellenvierten KFC Uerdingen.