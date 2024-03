Die Siegesserie des KFC Uerdingen fand am Donnerstag ein Ende. Beim SC Union Nettetal verloren die Krefelder mit 1:3.

Sie waren das Team der Stunde. Der KFC Uerdingen war nach drei Siegen in Serie wieder mittendrin im Rennen um den Aufstieg in der Oberliga Niederrhein. Gegen den SC Union Nettetal sollte Sieg Nummer vier folgen.

Die Elf von Levan Kenia und Johannes Dahms zeigte jedoch Blöße und unterlag Nettetal mit 1:3. Ein kleiner Dämpfer im Kampf um den zweiten Platz. Immerhin konnte auch Konkurrent Ratingen keinen Punkt gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen holen.

Peer Winkens brachte die Hausherren in der 46. Minute in Führung, ehe Takumi Yanagisawa per Gewaltschuss antwortete (61.). Drilon Istrefi (66.) und Gero Wolters (86.) sorgten mit ihren Toren dann für den Sieg des SC Union.

Für Dahms war es das erwartet eklige Auswärtsspiel: "Es war uns klar, dass das ein Gegner sein wird, der kratzt, beißt und viel Unruhe von außen ins Spiel bringt. Auf dieses Unangenehme, auch auf Kunstrasen, musst du dich halt einstellen. Darauf waren wir auch gut vorbereitet."

In Durchgang eins spielte sich das Geschehen hauptsächlich in der Hälfte der Hausherren ab. Der Matchplan des KFC ging auf: "Wir haben das Spiel brutal gut angefangen, waren voll drin und haben die Zweikämpfe angenommen. Nettetal hatte keine wirkliche Chance, aber du musst halt die fünf klaren Dinger vorne selber machen", resümierte Dahms.

Kenia unterschrieb das Fazit mit seines Trainerkollegens: "Ich finde wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, müssen aber 1:0 führen." Zwischenzeitlich traf der KFC sogar zur 1:0-Führung, doch der Treffer von Dimitrios Touratzidis wurde aufgrund eines Handspiels aberkannt. "Das war ärgerlich. Da hatten wir das Schiedsrichterglück nicht auf unserer Seite. So ist das nun mal im Fußball", erklärte Dahms.

Nettetal: Kaltak - Götte, Schellhammer, Wolters (69. Pöhler), Wolters, Zitzen - Coenen, Istrefi (72. Spickenbaum), Köhler (60. Thomas), Winkens (90. Popovic) - Falter (80. Alaisame) : Kaltak - Götte, Schellhammer, Wolters (69. Pöhler), Wolters, Zitzen - Coenen, Istrefi (72. Spickenbaum), Köhler (60. Thomas), Winkens (90. Popovic) - Falter (80. Alaisame) KFC: Gomoluch - Blum, Härtel, Päffgen, Schlösser (46. Odenthal) - Abel (72. Funk), Simoes Ribeiro - Lipinski (78. Kenia), Rizzo (50. Klein), Yanagisawa - Touratzidis Tore: 1:0 Winkens (46.), 1:1 Yanagisawa (61.). 2:1 Istrefi (66.), 3:1 Wolters (86.) Gelbe Karten: Köhler, Thomas, Popovic - Päffgen Schiedsrichter: Jens Laux

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Yanagisawa kam der KFC allerdings nicht mehr zu klaren Torchancen. Nettetal konterte die Krefelder eiskalt aus und behielt die Punkte bei sich zuhause.

"Am Ende ist es sehr ärgerlich für die Jungs, die sich total reingebissen und den Kampf angenommen haben. Es hätten einfach die Dinger zappeln müssen, die sich uns geboten haben", bilanzierte Dahms.

Uerdingen muss es sich über Ostern auf Platz vier gemütlich machen und hat nach wie vor einen Vier-Punkte-Rückstand auf Ratingen. Nächste Woche erwartet den KFC ein Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Baumberg. Beim Spitzenreiter müssen sich die Blau-Roten erneut auf fremdem Platz beweisen.