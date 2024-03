Die Spvg Schonnebeck macht aktuell Meter nach oben. Das soll sich auch am Wochenende im Duell gegen den TSV Meerbusch nicht ändern.

In der Oberliga Niederrhein gibt es aktuell kein Team, das besser drauf ist als die Spielvereinigung Schonnebeck. Nach drei Siegen in Folge schnuppern die Schwalben am ganz großen Coup.

Zwei Zähler ist der Tabellendritte an Germania Ratingen dran, das den eventuell so wichtigen zweiten Rang belegt. Durch das riesige Fragezeichen hinter dem eventuellen Aufstieg der Sportfreunde Baumberg könnte der Vizemeister den Gang in die Regionalliga antreten.

Die Formkurve der Elf von Dirk Tönnies macht auf jeden Fall den Anschein, als wäre die Mannschaft vom Schettersbusch hoch motiviert.

Tönnies erklärt, warum es gerade so gut läuft: "Ich glaube, dass die Systemumstellung uns sehr gutgetan hat. Die Mannschaft hat sich sofort darin wiedergefunden und bringt aktuell sehr konstante Leistungen auf den Rasen. Man merkt natürlich auch, dass das gewisse Selbstverständnis vorhanden ist. Auch bei Rückstand bleiben wir ruhig und spielen weiter unser Spiel."

Das trifft uns schwer. Blochi ist unser Kapitän und geht immer mit Beispiel voran. Diesen Ausfall können wir nur im Kollektiv auffangen. Dirk Tönnies über das Saison-Aus von Kapitän Matthias Bloch

Der Durchmarsch nimmt langsam Formen an. In der Restserie treffen die Essener jedoch noch auf drei der Top-Teams. Zuhause geht es gegen Ratingen und die Sportfreunde Baumberg, ehe es am vorletzten Spieltag in die Grotenburg zum KFC Uerdingen geht.

Bis dahin ist allerdings noch ein wenig Zeit. Am kommenden Wochenende muss sich Schonnebeck erstmal mit Mannschaften aus anderen Sphären beschäftigen. Die Spielvereinigung empfängt das Schlusslicht der Oberliga Niederrhein, den TSV Meerbusch.

Tönnies will den Letzten auf keinen Fall unterschätzen und warnt seine Schützlinge vor: "Alleine aufgrund der Situation, in der Meerbusch ist, darfst du sie nicht unterschätzen. Das ist ein angeschlagener Boxer, der von den Namen im Kader nicht da unten stehen dürfte, aber eben mit viel Verletzungspech in dieser Saison zu kämpfen hat. Wir werden die drei Punkte auf jeden Fall nicht durch eine zu fahrlässige Einstellung gefährden."

Wer nicht mehr in dieser Saison zum Einsatz kommen wird, ist der Kapitän der Schwalben, Matthias Bloch. Der 33-Jährige zog sich einen Bruch des Schienbeinköpfchens zu. "Das trifft uns schwer. Blochi ist unser Kapitän und geht immer mit Beispiel voran. Diesen Ausfall können wir nur im Kollektiv auffangen. Da hilft, dass wir mit Dacain Baraza einen Innenverteidiger im Winter geholt haben, der sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt hat", erklärt Tönnies.