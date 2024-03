Dortmund: Hecker-Cup 2024 ausgelost - "Dieses Turnier erfreut sich einer großen Beliebtheit"

Der ASC 09 Dortmund veranstaltet zum 27. Mal den Hecker Cup. Die Auflage des Sommers 2024 ist nun auch ausgelost worden.

Zu Beginn der Woche wurde die Auslosung der 27. Auflage des Hecker Cups des ASC 09 Dortmund durchgeführt.

Und: Drei neue Teams sind im Sommer 2024 im Feld. Statt Bövinghausen, Roj und Mengede mischen Brackel 61, der Königsborner SV und der TuS Eichlinghofen mit. Und einen der Neuen loste Losfee Luke (12) dem ASC 09 zu.

Der aktuelle Oberliga-Spitzenreiter trifft in Gruppe A auf Bezirksligist Brackel 61 und Westfalenligist BSV Schüren. Zur Erinnerung: Gegen Schüren ist der Gastgeber 2023 im Halbfinale ausgeschieden.

In der Gruppe B fordern Westfalenligist Hombrucher SV und Bezirksligist TuS Eichlinghofen den Oberligisten Türkspor Dortmund heraus. Titelverteidiger Holzwickeder SC (Westfalenliga) geht als Favorit der Gruppe C ins Duell mit den beiden Landesligisten Königsborner SV und SV Brackel 06. Die Gruppe D bilden Oberligist FC Brünninghausen sowie die beiden Bezirksligisten Kirchhörder SC und VfR Sölde.

Der ASC-09-Vorstandsvorsitzende Michael Linke freut sich auf die 27. Auflage des Hecker-Cups: "Wir sind begeistert, dass sich das Turnier so einer großen Beliebtheit erfreut, auch dieses Jahr haben alle Mannschaften, die wir eingeladen haben, wieder sofort zugesagt. Drei Wochenenden Hecker-Cup plus die Europameisterschaft in Deutschland – das riecht nach einem Sommermärchen."

Das Turnier beginnt am 6. Juli 2024 um 17 Uhr mit der Partie ASC 09 gegen Brackel 61. Das Finale findet am 20. Juli statt.

Gut möglich, dass Gastgeber ASC 09 Dortmund dann erstmals in 27 Jahren als Regionalligist in den Hecker-Cup startet. Aktuell ist der ASC Tabellenführer der Oberliga Westfalen und auf dem besten Weg in die 4. Liga.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: ASC 09, Brackel 61, BSV Schüren

Gruppe B: Türkspor Dortmund, Hombrucher SV, TuS Eichlinghofen

Gruppe C: Holzwickeder SC, Königsborner SV, SV Brackel 06