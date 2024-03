Der VfB 03 Hilden galt über lange Strecke als eines der Teams, welches sich unter den Top-Vieren durchsetzen könnte. Die Zeit scheint nun vorbei.

Nach dem 3:1-Erfolg über Ratingen 04/19 in der Oberliga Niederrhein dachte der Großteil der neutralen Zuschauer mit Sicherheit, dass der VfB 03 Hilden erneut ein Kandidat für die absolute Spitze sein kann - falsch gedacht!

Seit dem klar ist, dass Hilden sich nicht mit der Regionalliga-Lizenz beschäftigt, ging es steil bergab mit dem VfB. Auf eine 2:5-Klatsche gegen die SpVg Schonnebeck folgte zuletzt die 0:4-Blamage gegen den FC Büderich.

Hat die Mannschaft einfach keinen Bock mehr, keine Ambitionen mehr seit dem Dementi zur Regionalliga? "Nein, das definitiv nicht. Intern war es bereits klar, dass wir die Lizenz nicht beantragen. Der Mannschaft war es immer bewusst und hat es daher nicht beschäftigt. Wir spielen alle Fußball, um zu gewinnen und um das Bestmögliche aus jedem Spiel herauszuholen", erklärte Trainer Tim Schneider.

An der Einstellung scheint es also nicht zu liegen. Schneider möchte noch nicht über einen "Negativtrend" sprechen: "Es ist lange her, dass wir mal zwei Ligaspieler hintereinander verloren haben. Wir haben in den vergangenen Partien einfach die Grundtugenden vermissen lassen - Laufbereitschaft, Wille und alles, was damit zusammenhängt, das eigene Tor zu verteidigen."

Keiner braucht mit Selbstbewusstseinsproblemen zu kommen. Wir waren zweimal Vizemeister - also wenn da kein gesundes Selbstbewusstsein herrscht, dann weiß ich auch nicht weiter. Tim Schneider

Hilden möchte sich in der Zukunft wieder besser präsentieren. Die erste Möglichkeit dies unter Beweis zu stellen, haben die 03er am kommenden Sonntag (17. März) gegen den VfB Homberg.

Schneider will eine euphorisierte Mannschaft auf dem Platz stehen sehen: "Ich erwarte einen couragierten Auftritt mit breiter Brust des Wiedergutmachens. Keiner braucht mit Selbstbewusstseinsproblemen zu kommen. Wir waren zweimal Vizemeister - also wenn da kein gesundes Selbstbewusstsein herrscht, dann weiß ich auch nicht weiter."

Der Hilden-Coach weiter: "Ich habe im Training schon gemerkt, dass die Jungs eine Reaktion zeigen wollen und ich bin davon überzeugt, dass wir das am Wochenende unter Beweis stellen werden."