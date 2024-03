Von der Oberliga bis zur Kreisliga: Überblick über die Torjäger in Bochum, bei denen sich zwei Stürmer wohl um die Krone streiten werden.

Das Ende der aktuellen Saison ist schon in Sichtweite - aber eben auch noch weit genug entfernt, dass Teams und Spieler träumen und hoffen dürfen. Ähnlich gestaltet sich die Situation bei den Bochumer Torjägern. Auch hier ist noch nichts entschieden, eine Tendenz lässt sich aber mindestens ablesen. Die Torjägerkanone der Stadt wird, sollte nichts Unvorhergesehenes geschehen, entweder in die Bezirksliga oder in die Kreisliga A gehen. Cedrik Marcus Noack (DJK Wattenscheid) und Andre Seifert (Phönix Bochum) liegen gleichauf mit jeweils 27 Treffern.

Noack konnte sein Konto bei der 3:4-Niederlage gegen den SV Bommern um zwei Tore erhöhen. Seifert erzielte beim 3:0 beim SV Eintracht Grumme immerhin einen Treffer. Bis zum Ende der Saison hat Noack noch zehn Spiele Zeit für Tore, Seifert sogar elf. Das Kopf-an-Kopf-Rennen dürfte also noch länger spannend bleiben.

Oberliga Westfalen

Felix Casalino (Wattenscheid 09) - 5

Dennis Lerche (Wattenscheid 09) -4

Umut Yildiz (Wattenscheid 09) - 3

Jamal El Mansoury (Wattenscheid 09) - 2

Arda Nebi (Wattenscheid 09) - 2

David Loheider (Wattenscheid 09) - 2

Westfalenliga

Rene Michen (Concordia Wiemelhausen) - 8

Patrick Sacher (Conc. Wiemelhausen) - 7

Dennis Gumpert (Conc. Wiemelhausen) - 6

Leon Franke (Conc. Wiemelhausen) - 5

Nick Ruppert (Conc. Wiemelhausen) - 4

Atakan Uzunbas (Conc. Wiemelhausen) - 2

Landesliga

Seyit Ersoy (SW Wattenscheid 08) - 17

Ivo Kleinschwärzer (FC Altenbochum) - 12

Till Reinmöller (FC Altenbochum) - 6

Florian Tonye (DJK TuS Hordel) - 6

Marco-Rosario Constanzino (FC Altenbochum) - 5

Patrick Rudolph (DJK TuS Hordel) - 5

Bezirksliga

Cedrik Marcus Noack (DJK Wattenscheid) - 27

Marco Jankowski (TuS Harpen) - 15

Maximilian Schreier (VfB Günnigfeld) - 12

Kamil Kokoschka (VfB Günnigfeld) - 11

Tobias Sassenroth (FC Neuruhrort) - 11

Torben Funke (SC Weitmar 45) - 11

Nico Gerstemeier (SC Weitmar 45) - 9

Rinim Haliti (TuS Harpen) - 9

Nikolas Wiebel (CSV SF Bochum-Linden) - 9

Kreisliga A1 & A2

Andre Seifert (SV Phönix Bochum) - 27

Marvin Pancke (VfB Günnigfeld II) - 19

Dennis Wyberny (SW Eppendorf) - 18

Dennis Gerstemeier (Eintr. Grumme) - 17

Niclas Roggenbuck (Wilhelmshöhe) - 16

Marco Vogl (SV Langendreer 04) - 15