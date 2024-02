OL NR: Ratingen patzt, Baumberg souverän, MFC und ETB siegen - So lief der Spieltag

Am Sonntag, 25. Februar 2024, standen in der Oberliga Niederrhein sieben Spiele des 21. Spieltags auf dem Programm.

Nach der 1:4-Blamage des KFC Uerdingen am Samstagabend im Derby gegen SC St. Tönis standen am Sonntag sieben weitere Begegnungen des 21. Spieltags in der Oberliga Niederrhein auf der Agenda. Ein Überblick.

ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck 3:0

Auftrag erfüllt: Trainer Damian Apfeld sagte nach den Unentschieden gegen TVD Velbert (1:1) und Union Nettetal (2:2), dass gegen Sonsbeck unbedingt der erste Dreier in 2024 eingefahren werden soll. Apfelds Schützlinge erhörten den Wunsch des Coaches und siegten dank Mohamed Cisse (2) und Mehmet Timur Kesim mit 3:0.

VfB Homberg - TVD Velbert 2:0

Heni Ben Salah und Sakaki Ota sorgten mit ihren Toren dafür, dass sich die Homberger mittlerweile auf Platz zehn, ins gesicherte Mittelfeld, vorgeschoben haben.

Germania Ratingen - VfB Hilden 1:3

Bitter für die Ratinger! Sie wollten auf Baumberg Druck ausbauen, unterlagen aber Hilden mit 1:3 und verlieren langsam wieder den Anschluss an den Tabellenführer.

Sportfreunde Baumberg - Sportfreunde Hamborn 4:0

Die Sportfreunde haben auf die Niederlage beim TSV Meerbusch eine Reaktion gezeigt und Hamborn mit einem 0:4 im Gepäck zurück Richtung Duisburg geschickt. Und: aufgrund der Pleite von Ratingen konnten die Baumberger ihren Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen.

Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch 5:2

Wie eng es in der Oberliga Niederrhein zugeht, beweist auch dieses Ergebnis. Erst in der Vorwoche hatte Meerbusch Spitzenreiter Baumberg ein Bein gestellt und die Sportfreunde besiegt. Sieben Tage später unterlagen die Rheinländer im Ruhrgebiet in Essen Aufsteiger Adler Union mit 2:5. Für die Essener waren das Big Points im Abstiegskampf. Meerbusch belegt derweil einen Abstiegsrang.

Mülheimer FC 97 - Union Nettetal 4:1

Tolles Comeback für Ahmet Inal als MFC-Trainer! Inal, der im November 2023 seinen Rücktritt erklärte, kehrte vor wenigen Tagen ins Ruhrstadion zurück und beerbte Engin Tuncay. Cem Sabanci, Obinna Bryan Asagwara und Anil Yildirim (2) sorgten mit ihren Toren, dass Inal und sein Co-Trainer Benjamin Wingerter einen Einstand nach Maß feierten.

FC Büderich - 1. FC Kleve 3:0

Wichtiger Sieg für den FC Büderich! Durch den Erfolg konnte sich der Aufsteiger wieder mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen.