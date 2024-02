Könnte die SG Wattenscheid 09 anstatt im Lohrheidestadion ihre Oberliga-Spiele auch an der Berliner Straße austragen? Der Klub hat mit den Gerüchten aufgeräumt.

Nein, die SG Wattenscheid 09 plant nicht, ihre Oberliga-Heimspiele künftig auf Kunstrasen an der Berliner Straße auszutragen. "Die Diskussionen in den sozialen Medien, diversen WhatsApp-Gruppen und auch am letzten Sonntag bei Sieg unserer U19 an der Berliner Straße reißen nicht ab. Wie so oft verselbstständigen sich die Diskussionen und Spekulationen, Halbwahrheiten bis hin zu Vorwürfen, und Beleidigungen nehmen überhand", heißt es in einer Stellungnahme, die die Wattenscheider am Donnerstag veröffentlichten.

Zuletzt musste das Oberligaspiel gegen die SpVgg Vreden im Lohrheidestadion abgesetzt werden. "Seid versichert, dass uns als Vorstand, Sicherheits- und Veranstaltungsleitung und besonders sportliche Leitung die Spielausfälle überhaupt nicht gefallen. Einerseits wird die Mannschaft nach dem guten Rückrundenstart wieder aus dem Rhythmus gebracht und zum anderen bereiten viele ehrenamtliche Helfer mit einem enormen Zeitaufwand die Spieltage vor", heißt es.

Und weiter: "Hinzu kommt auch der wirtschaftliche Effekt. Seit dem 27.10. hatten wir gerade einmal ein Heimspiel, das heißt, wir sind fast vier Monaten ohne Einnahmen und leben von der Substanz. Hinzu kommt, dass bei den Nachholspielen unter der Woche auch nicht die Zuschauerzahlen der Wochenenden erreicht werden."

Die Verantwortlichen schreiben, dass sie gerne Oberligaspiele kurzfristig an die Berliner Straße verlegen würden, das aber an der Infrastruktur vor Ort scheitere. So könne die SGW keine feste Fantrennung, keine separaten Eingänge, keine separaten Toiletten und keine separaten Verpflegungsmöglichkeiten gewährleisten.

Dass es an der Berliner Straße keine überdachten Plätze gibt, würde beispielsweise bei Regen zu massivem Zuschauerschwund führen. "Auch die Tatsache, dass wir dort nur Stehplatzkarten verkaufen könnten, würde zu Einnahmeverlusten führen. Bauliche Veränderungen sind auf der einen Seite nicht kurzfristig umzusetzen."

Auch einen kurzfristigen Umzug in Ausweichstadien schließen die Verantwortliche in der Stellungnahme aus. Als Gründe führen sie die Verfügbarkeit solcher Stadien, den großen organisatorischen Aufwand und den Verlust der Cateringeinnahmen an. Es bleibt also dabei: Die SG Wattenscheid 09 wird ihre Heimspiele im Lohrheidestadion austragen.