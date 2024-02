Die Sportfreunde Baumberg spielen eine überragende Saison und stehen auf Platz eins der Oberliga Niederrhein. Kein Wunder, dass einige Spieler Begehrlichkeiten wecken.

Na, kennen Sie Subaru Nishimura und Anthony Oscasindas? Nur Experten der Oberliga Niederrhein werden das tun.

Die beiden 20-jährigen Abwehrspieler absolvieren mit dem Oberliga-Niederrhein-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg eine tolle Saison und haben sich in die Notizbücher diverser Profiklubs gespielt.

Wie RevierSport erfuhr, stehen sowohl Nishimura, der am liebsten als Rechtsverteidiger agiert, und Oscasindas, der sich in der Innenverteidigung am wohlsten fühlt, im Visier der U23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04.

Nishimura, der im Sommer 2022 aus Japan nach Baumberg-Monheim kam und mittlerweile auf 52 Oberligaspiele (drei Tore, zwei Vorlagen) zurückblicken kann, meinte gegenüber RS: "Zunächst einmal konzentriere ich mich auf die laufende Saison mit Baumberg. Ich arbeite gerade daran, als Defensivspieler an meiner Offensive zu arbeiten. Ich bin nach Deutschland gekommen, um so hoch wie möglich zu spielen. Das schaffe ich nur, wenn ich jedes Spiel mein Bestes gebe."

Ähnlich sieht es das 1,87 Meter große Baumberger Eigengewächs Oscasindas. Er ist in den letzten Wochen zum Stammspieler gereift und kommt auf insgesamt 17 Begegnungen (drei Treffer, keine Vorlage) in der Oberliga Niederrhein.

Zu Anfragen anderer Klubs sagt er: "Ich plane noch gar nichts, was meine Zukunft betrifft. Ich möchte Woche für Woche die beste Leistung abrufen, um meine Mannschaft zu unterstützen und das ist mein Fokus momentan. Natürlich habe ich aber auch Ambitionen, nach oben zu kommen, da das schon immer mein Traum war. Aber um solche Sachen kümmert sich mein Berater Roland Braun, ich selbst möchte einfach jedes Spiel überzeugen."

In den nächsten Wochen will sich das Duo nur auf die Sportfreunde konzentrieren. Sollte mit Baumberg der Regionalliga-West-Aufstieg realisiert werden, dann ist auch ein Verbleib von Nishimura als auch Oscasindas in Baumberg möglich.