In der Liga konnte die SG Wattenscheid 09 witterungsbedingt nicht an die guten Leistungen der ersten Pflichtspiele 2024 anknüpfen. Dafür gab es einen Sieg gegen Germania Ratingen.

Die SG Wattenscheid hat für den Abstiegskampf in der Oberliga Westfalen weiter Selbstvertrauen gesammelt und einen Testspiel-Sieg eingefahren. Gegen Germania Ratingen, aktuell auf Platz zwei der Oberliga Niederrhein, gab es ein 3:1.

Zur Winterpause stand die SG Wattenscheid 09 mit mageren sieben Zählern aus 15 Partien auf dem letzten Platz der Oberliga Westfalen. Mit nur zwei Siegen und zwölf Niederlagen sah alles danach aus, als würde der Weg aus der Regionalliga West direkt in die Westfalenliga führen.

Mittlerweile gibt es aber wieder Hoffnung an der Lohrheide, den freien Fall abwenden zu können, denn die Mannschaft von Engin Yavuzaslan ist gut aus der Winterpause gekommen. Auf ein 3:2 bei der SG Finnentrop/Bamenohl ließ die SGW zuletzt ein 0:0 gegen den Tabellenvierten Türkspor Dortmund folgen und schob sich vorbei an Brünninghausen auf Platz 17. Am vergangenen Wochenende sorgte allerdings das Wetter dafür, dass der gute Lauf zunächst nicht fortgeführt werden konnte. Das Heimspiel gegen die SpVgg Vreden musste abgesagt werden.

Um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, traten die Wattenscheider am Dienstagabend bei Germania Ratingen, dem Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein an. Die Ratinger starten erst am kommenden Sonntag gegen den VfB Hilden in die Rückrunde und durften sich am vergangenen Wochenende von der Couch ansehen, wie Spitzenreiter Baumberg verlor. Mit einem Spiel in der Hinterhand fehlen den Ratingern somit nur drei Zähler zur Spitze.

Wattenscheid kommt gut ins Spiel

In Ratingen war es am Dienstag aber nicht etwa eines der Spitzenteams der Oberliga Niederrhein, sondern die Kellerkinder aus der Westfalen-Staffel, die den Ton angaben. Es dauerte nur 14 Minuten, da brachte Winterneuzugang David Loheider die Gäste nach Vorlage von Jamal El Mansoury in Führung (14.). Wenig später erhöhte Berkan Firat auf 2:0 (29.).

Ratingen 04/19: Ljubic - Baum, Koenders, Nesseler, Spillmann (33. Hammoud), Ari, Demircan, Ilbay, Silberbach, di Gaetano, Ramirez Ljubic - Baum, Koenders, Nesseler, Spillmann (33. Hammoud), Ari, Demircan, Ilbay, Silberbach, di Gaetano, Ramirez Wattenscheid 09: Lenuweit - Haar, Kacmaz, Kaminski, da Costa Pereira, El Mansoury, Firat, Renke, Thier, Loheider, Yildiz Tore: 0:1 Loheider (14.), 0:2 Firat (29.), 1:2 Kacmaz (ET., 70.), 1:3 Broos (86.)

Besonders bitter für Ratingen: Innenverteidiger Phil Spillmann, der in der Hinrunde zu den Stammkräften zählte, verletzte sich bei der Szene zum zweiten Tor und musste vom Platz. Sportlich hätten die Wattenscheider vor der Pause gar das 3:0 erzielen müssen, El Mansoury traf den Ball vor dem leeren Tor jedoch nicht richtig (45.).

Im zweiten Durchgang wurde dann fleißig durchgewechselt, was dafür sorgte, dass es zunächst ruhig zuging. Wattenscheids Verteidiger Serhat Kacmaz machte es dann aber noch einmal eng, als er eine flache Flanke unglücklich in das eigene Tor lenkte (70.). Kurz vor Schluss war es jedoch der eingewechselte Wattenscheider Fynn Broos, der im Anschluss an eine Ecke den 3:1-Endstand besorgte (86.).

Am Sonntag (14 Uhr) wartet ein echter Härtetest auf die Wattenscheider. Dann geht es zu Spitzenreiter ASC 09 Dortmund. In der Parallelstaffel ist Ratingen eine Stunde später gegen den VfB Hilden gefordert.