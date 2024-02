Der SV Sonsbeck gewinnt den Restrunden-Auftakt gegen DJK Adler Union Frintrop. Jetzt geht es darum, den Vorsprung weiter auszubauen und sich spielerisch zu verbessern.

Der SV Sonsbeck ist mit einem 2:0-Sieg gegen die DJK Adler Union Frintrop in die Rückrunde der Oberliga Niederrhein gestartet. Ein wichtiger Auftakt-Sieg, den Sonsbeck-Coach Heinrich Losing nicht überbewerten will.

"Von einer fußballerischen Glanzleistung kann man bei den Bedingungen nicht sprechen", ordnet der 44-Jährige das Spielgeschehen ein. "Aber man weiß nach der Vorbereitung nie, wo man steht und da ist es wichtig, Selbstvertrauen zu tanken", führt der Coach fort.

Auch personell hat sich die Situation in Sonsbeck wieder entspannt. "Es sind viele Spieler zurückgekommen. Aber bei manchen merkt man, dass die körperliche Fitness noch fehlt", erklärt Losing.

Im nächsten Spiel gegen den ETB SW Essen ist der Sprung auf Platz drei möglich. Für Losing ist das überhaupt kein Thema: "Das interessiert mich nicht. Wir wollen unseren sechsten Platz erstmal verteidigen und nicht nach unten geraten. Da gibt es nach oben stärkere Mannschaften, die sich mehr ausrechnen können."

Während der SV durch einen Sieg mit breiter Brust nach Essen reisen kann, kassierte der ETB am Wochenende in der 90. Minute gegen den SC Union Nettetal noch den 2:2-Ausgleich per Strafstoß.

In der Partie geht es vor allem darum, "eine gute Leistung abzurufen. Natürlich wäre es schön, sich nach unten Luft zu verschaffen. Aber darauf legen wir gerade nicht die Priorität", berichtet der Trainer.

Sonsbeck verlor in der Hinrunde gegen den Mülheimer FC

Nach dem Duell mit dem Mittelfeld-Team aus Essen empfangen die Sonsbecker den Tabellenletzten Mülheimer FC, danach geht es zum Tabellenzweiten Ratingen 04/19. Losing stellt klar, dass er kein Trainer ist, der jetzt anfängt zu rechnen: "Wie sagt man immer: Das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Wir haben in der Hinrunde gesehen, dass gegen jede Mannschaft alles passieren kann."

Gegen das Schlusslicht Mülheimer FC verlor der SVS in der Hinrunde. Auf der anderen Seite gewannen die Sonsbecker gegen den dritten KFC Uerdingen 05.