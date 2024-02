Durch den 2:0-Heimsieg im Derby gegen den TuS Bövinghausen steht der ASC Dortmund weiter auf Rang zwei der Oberliga Westfalen. Trainer Marco Stiepermann blickt zurück und voraus.

ASC 09 Dortmund reitet weiter auf einer Erfolgswelle. Auch der Auftakt in die Rückrunde ist nach einer starken Hinrunde, die die Dortmunder auf Platz zwei abschlossen, gelungen. Im Stadtderby gegen den TuS Bövinghausen setzten sich die Aplerbecker souverän mit 2:0 durch.

Auch wenn die Partie von vielen Fouls und Nickeligkeiten geprägt war, kamen zu keiner Zeit Zweifel auf, wer die Begegnung am Ende für sich entscheiden wird. Auch dank eines Neuzugangs des ASC.

Der quirlige Semin Kojic war der Motor in der doch eher schleppenden Offensive an diesem Abend. Und so passte es ins Bild, dass der 19-Jährige mit einer wunderschönen Einzelaktion die Führung erzielte. Ein Schuss aus über 20 Metern landete im Winkel des Bövinghausen-Tors.

Ganz zur Freude von Spielertrainer Marco Stiepermann, der sich über den in der Knappenschmiede ausgebildeten Neuzugang freut: „Er ist charakterlich ein super Junge und weiß genau, was er will. Für die Liga bringt er eine komplett andere Athletik und Dynamik mit. Ich habe ihm gesagt, was er reinbringen muss. Er soll das 1-gegen-1 suchen, konsequent sein und schnell zum Abschluss kommen. Ich denke, dass hat er sehr gut umgesetzt. Der Junge wird uns noch sehr weiterhelfen.“

Stiepermann selbst war nach einigen Krankheiten noch nicht wieder bei 100 Prozent und coachte das Team somit nur von der Bank aus. Im Laufe der kommenden Woche möchte er dann aber wieder voll am Start sein: „Ich bin wieder fit. Aber mir haben in der Vorbereitung schon noch ein paar Trainingseinheiten gefehlt. Ich fühle mich aber immer besser und denke, dass es Richtung Mitte nächster Woche wieder etwas wird.“

Der Arbeitssieg gegen den TuS festigte dem ASC Platz zwei in der Liga, punktgleich mit dem Spitzenreiter aus Lotte und drei Punkte vor dem SV Schermbeck auf Rang drei.

Die Schlüsse und Folgen aus der Partie möchte Stiepermann aber nicht überbewerten: „Ich glaube, erstmal, haben wir den zweiten Platz über das Wochenende wieder gesichert. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ich habe den Jungs schon gesagt, Mund abputzen, nächste Woche geht es weiter. Letztendlich waren es auch nur drei Punkte. Aber wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir die halt holen.“

Die Mission Aufstieg nimmt am kommenden Wochenende im Nachholspiel aus der Hinrunde gegen die SG Finnentrop/Bamenohl dann ihren Lauf (Samstag, 10. Februar, 16:30 Uhr).