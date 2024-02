Die Spielvereinigung Schonnebeck hat sich noch einmal mit einem Zwei-Meter-Riesen für die Abwehr verstärkt.

Also, nun doch: Wie RevierSport bereits am Mittwoch, 31. Januar 2024, berichtete, wechselt Dacain Baraza nicht zum Düsseldorfer Bezirksligisten FC Kosova, sondern zum Essener Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck. Nach RS-Informationen unterschrieb der Zwei-Meter-Riese einen Amateurvertrag am Schetters Busch.

Baraza, bisher Abwehrchef des Tabellendritten SV Straelen, der bekanntlich seine Mannschaft aus der Oberliga zurückgezogen hat, stand mit einigen Klubs in Verhandlungen. "Ich habe in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass ich sowohl Ober- als auch Regionalliga spielen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich einen guten Verein finde", erzählte der 24-Jährige noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport.

Doch für Baraza geht es statt in der Regionalliga in der Oberliga Niederrhein weiter. Die Schonnebecker können sich auf jeden Fall auf einen gestandenen Mann freuen. Mit Baraza und Matthias Bloch, der auch knapp zwei Meter misst, besitzt Trainer Dirk Tönnies nun zwei Leuchttürme in der Defensive. "Wir haben jetzt einige große Spieler in der Mannschaft. Wir haben mit ihm aber nicht nur einen großen sondern auch gestandenen Spieler dazugenommen. Wir wollen eine gute Rückrunde spielen und Dacain wird uns sicherlich dabei helfen", meint Tönnies gegenüber RS.

Baraza wechselte im Januar 2022 nach Straelen. Er gewann mit dem Klub von der Römerstraße den Niederrheinpokal 2022 und konnte mit dem SVS auch den Klassenerhalt in der Regionalliga West feiern.

"Es war im Endeffekt eine gute Zeit mit einem bitteren Ende in Straelen. Ich habe 39 Regionalligaspiele und 17 Oberliga-Partien für den Klub gemacht. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Hermann Tecklenburg und habe mich im Klub wohlgefühlt. Das Ende war natürlich traurig. Das war so, als ob dich jemand unangekündigt ins kalte Wasser schmeißen würde. Jetzt musste jeder an sich denken und das Beste aus der Situation machen", erzählte der gebürtige Wuppertaler, der bis heute in der Schwebebahn-Stadt lebt. Und nun in Essen-Schonnebeck weiter Fußball spielen wird.

Die Straelener Wechsel im Überblick: Tom Hirsch (1. FC Monheim), Markus Müller (TSV Wachtendonk-Wankum), Marcio Blank (SV Scherpenberg), Alexander Geraedts (TSV Meerbusch), Omar Ramadhani (VSF Amern), Celal Aydogan und Pedro Cejas (beide Rot Weiss Ahlen), Leon Schübel (1. FC Düren), Takumi Yanagisawa (KFC Uerdingen), Luca Thissen (VfB Homberg), Isaac Kang (SF Baumberg), Dacaon Baraza (SV Schonnebeck), Jeremiah Maluze (Mülheimer FC 97).