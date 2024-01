Der TuS Bövinghausen hat nach seinen 17 Abgängen eine nahezu komplett neue Mannschaft auf die Beine gestellt. Am Samstag, 3. Februar, beginnt das Pflichtspieljahr 2024 mit einem Derby.

Es hat etwas länger gedauert, aber wenige Tage vor dem Oberliga-Westfalen-Auftakt ins Jahr 2024 steht der Kader des TuS Bövinghausen.

Die Verantwortlichen um Boss Ajan Dzaferoski sowie das Trainerteam Dino Dzaferoski und Danny Voß mussten eine nahezu komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Und sie haben es geschafft: Inklusive der fünf Spieler, die von Beginn der Saison 2023/2024 dabei sind - Kerim Senderovic, Dino Dzaferoski, Moritz Brüggemann, Yanni Regäsel, Joelle Cavit Tomczak -, besteht der Kader, mit dem die Dortmunder in die Rückrunde gehen, aus insgesamt 22 Mann.

Die Brasilianer Lucas de Souza Filgueiras und Mauricio Luiz Ribeiro Ramos werden nicht zur Mannschaft gehören, da es hier Probleme mit den Spielgenehmigungen gab.

Doch in Bövinghausen ist man mit dem Kader aus so zufrieden. "Das sind alles gute Jungs, die voll mitziehen. In jeder Einheit verspüren wir den großen Ehrgeiz und Willen. Das gefällt uns sehr. Mit solchen Jungs, die die Grundtugenden des Fußballs beherzigen, macht es einfach Spaß", erklären Dzaferoski und Voß gegenüber RevierSport.

Die Testspiele des TuS Bövinghausen im Überblick SV Wilhelmshaven - 2:2 FC Recklinghausen 96 - 3:3 SV Sodingen - 3:1 Borussia Dröschede - 0:0

Am Samstag, 3. Februar (17 Uhr), geht es bei Aufstiegsanwärter ASC 09 Dortmund um die ersten Punkte in 2024. 14 Punkte hat Bövinghausen Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Voß und Dzaferoski sind überzeugt: "Wir werden die Klasse halten! Und beim ASC? Das wird für alle Seiten eine Überraschung sein. Mal schauen, was wir da am Samstagabend sehen. Wir fahren auf jeden Fall nach Aplerbeck, um etwas mitzunehmen."

Der Kader für die Rückrunde 2023/2024 im Überblick

Torwart: Malik Abid-Eddine (SC Toulon/Frankreich), Lukas Raeder (30, zuletzt ohne Klub, Kerim Senderovic

Abwehr: Moritz Brüggemann, Dino Dzaferoski, Benedict Mbuku (Viktoria Aschaffenburg), Ebeny Senior Nguimba (Spielvereinigung Schonnebeck), Oluremi Martins Williams (SG Wattenscheid 09), Filip Kostovski (Makedonia GP/Mazedonien), Seong-sun You (SV Straelen)

Mittelfeld: Isam El Aallali (Holzwickeder SC), Almin Hodza (SV Sodingen), Lavdrim Jusufi (Hombrucher SV), Kristijan Kostovski (Vardar Negotino/Mazedonien), Christopher Ngali (Osmanlispor Dortmund), Bajrush Osmani (ASC 09 Dortmund), Yanni Regäsel, Sascha-Marc Reinholz (Urania Lütgendortmund), Joelle Cavit Tomczak, Ibrahim Diallo (Türkspor Dortmund)

Angriff: Sener Ali (Hombrucher SV), Shunya Kuroda (Chukyo University/Japan)