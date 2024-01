Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat am Freitagabend (19. Januar) eine Vertragsauflösung vollzogen.

Jan Fauseweh und der Tabellenletzte der Regionalliga West, die SSVg Velbert, gehen ab sofort getrennte Wege.

"Ich bin Velbert dankbar, dass das alles unkompliziert verlief. Ich habe, auch wenn ich nicht zum Einsatz kam, einiges mitnehmen können. Ich bin für die lehrreiche Zeit dankbar", sagt der Torwart gegenüber RevierSport.

Der 22-Jährige war erst im Sommer 2023 vom FC Kray nach Velbert gewechselt. Zuvor spielte er beim OSC Bremerhaven und SC Westfalia Herne. Er wurde bei Arminia Bielefeld im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet.

In Zukunft will Fauseweh wieder im Tor spielen, statt auf der Bank zu sitzen. Dann ei den Sportfreunden Hamborn 07 in der Oberliga Niederrhein. "E ist mir wichtig, dass ich wieder spiele", sagt Fauseweh.

Zwei Transfers sind schon einmal fix: Fauseweh wechselt nach Hamborn - und in die von Lukas Podolski gegründete "Baller League": "Ich habe mich erst einmal nur angemeldet, weil meine Kollegen mir dazu geraten haben. Da gab es dann 16.000 Bewerbungen. Dann wurde ich zum Casting eingeladen und genommen. Am Ende bin ich dann in einem der zwölf Kader, in dem jeweils neun Spieler dabei sind, gekommen. Ich freue mich darauf", erzählt Fauseweh.

Baller-League-Kader stehen fest

Eine Woche vor Beginn der neuen Baller League haben die Teammanager wie Lukas Podolski, Max Kruse und Christoph Kramer ihre finalen Kader nominiert. Am "Draft Day" standen auch mehrere bekannte Namen zur Auswahl, darunter Sascha Bigalke, Christian Clemens und Marcel Heller. Als Überraschungsgast kam Stefan Effenberg nach Köln, der den Streamer MontanaBlack bei dessen Zusammenstellung unterstützte.

Die zwölf Mannschaften bestehen neben den Team-Kapitänen, die unter anderem Sportler oder bekannte Twitch-Streamer sind, auch aus Halbprofis, talentierten Amateuren und weiteren Gaststars. "Wir wollen dem Straßenfußball eine professionelle Bühne bieten", sagte Mitgründer Felix Starck.

Zwölf Teams treten ab Montag in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Gespielt wird im Sechs-gegen-Sechs auf einem Indoor-Kleinfeld, innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren. Der Sieger wird nach elf Spieltagen am 23. März bei den "Final Four" gekürt. "Das wäre natürlich eine geile Sache. Wir werden alles geben", sagt Fauseweh.