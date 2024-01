Der ETB Schwarz-Weiß Essen absolvierte am Donnerstagabend (18. Januar) ein gutes Testspiel mit einem Wermutstropfen.

Am Donnerstagabend war der ETB Schwarz-Weiß Essen in Oberhausen zu Gast. Bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord absolvierte der Oberligist ein Testspiel - vom Ergebnis her auch eine erfolgreiche Partie.

Mit 4:0 besiegte der ETB das Landesliga-Kellerkind. Und das in gerade einmal 65 Minuten. Denn nach dieser Spielzeit brach der Schiedsrichter die Partie ab. Es wurde einfach zu glitschig auf dem Kunstrasenplatz. Die Verletzungsgefahr wuchs von Minute zu Minute.

Bitter: Schon nach rund einer halben Stunde kugelte sich ETB-Spieler Florian Usein die Schulter aus und wird Trainer Damian Apfeld aufgrund dieser Schulterverletzung vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Der ETB-Coach resümierte. "Das sah schon richtig gut aus. Die Jungs haben es sehr, sehr ordentlich gemacht. Ärgerlich war natürlich nur, dass sich Florian Usein die Schulter ausgekugelt hat. Wir hoffen, dass soweit alles gut ist und keine Bänder oder andere Dinge beschädigt wurden. Das wird morgen dann sofort untersucht. Rein sportlich gesehen war es 65 Minuten lang, trotz der Bodenverhältnisse, ein guter Test aus unserer Sicht. Es war ein sehr guter Auftritt von uns."

Nicht ganz zufrieden war dagegen Nord-Trainer Sven Schützek, der den Verein im Sommer als Sportchef Richtung SV Scherpenberg verlassen wird: "Die Jungs haben sich gegen einen starken Oberligisten ordentlich bewegt. Aber uns wurden auch die Grenzen aufgezeigt. Solche Testspiele sind aber für jeden Trainer wertvoll. Das sollte es auch für die Spieler sein, die einfach sehen, woran es hapert und wie es eine Liga höher vonstatten geht."

So spielte der ETB in Sterkrade:

ETB SW Essen: Valentine (46. Golz) – Leinweber (46. Dalyanoglu), Kryeziu, Usein (38. Gusic), Sahin (46. Poznanski) – Shavershyan (46. Matten), Lucas – Bosnjak (46. Cissé), Rascho (46. Zimmerling), Addai – Kesim (46. Williams)

Tore: 0:1 Kesim (19.), 0:2 Bosnjak (23.), 0:3 Cissé (63.), 0:4 Cissé (65.)

