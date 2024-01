Oberliga Westfalen: Abgänge beim Spitzenreiter und in Siegen

Zwei Vereine aus der Oberliga Westfalen haben Abgänge vermeldet: die Sportfreunde Lotte und die Sportfreunde Siegen.

Mit Albin Thaqi und Leon Gino Schmidt haben die Sportfreunde Lotte bereits zwei hochkarätige Winterverstärkungen vermeldet. Inzwischen stehen auch zwei Abgänge beim Tabellenführer der Oberliga Westfalen zu Buche.

Nach Innenverteidiger Niklas Kiene wird Philipp Schmidt künftig nicht mehr am Autobahnkreuz auflaufen. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger kam im Sommer vom TuS Bersenbrück aus der Oberliga Niedersachsen nach Lotte.

Er konnte sich allerdings nicht durchsetzen und sammelte nur einen Einsatz - nach Einwechslung beim 6:0-Sieg über den FC Brünninghausen am neunten Spieltag. Nun verabschiedet sich Schmidt wieder. Wo er künftig aufläuft, ist noch nicht bekannt.

Während die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers sich durch diesen Abgang allein nicht vom Aufstiegskurs Richtung Regionalliga abbringen lassen dürfte, gibt es auch in der unteren Tabellenregion Kaderveränderungen: nämlich bei den Sportfreunden Siegen.

Sie verabschieden sich von Andreas Busik. "Andreas ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, das Vertragsverhältnis aus beruflichen und privaten Gründen mit sofortiger Wirkung zu beenden", erklärt Frank Weber, stellvertretender Vereinsvorsitzender. "Wir bedauern das natürlich sehr, haben jedoch vollstes Verständnis und sind dem Wunsch deshalb nachgekommen."

Der 23-jährige Busik spielte schon in der Jugend für Siegen und gehörte in den vergangenen fünf Jahren zum Seniorenteam. 90 Partien absolvierte er für die Leimbachtaler (drei Tore). In der laufenden Saison stand der Mittelfeldspieler in elf Begegnungen auf dem Rasen. "Vielen Dank für deinen Einsatz im rot-weißen Dress und für deine berufliche Zukunft alles Gute, lieber Andreas! Du bist bei uns im heimischen Leimbachstadion jederzeit willkommen", verabschiedet der Verein den Spieler.

Nach Maximilian Kraft (TSV Weißtal) ist Busik der zweite Winter-Abgang. André Dej (TuS Bövinghausen) und Georgios Mavroudis (SG Finnentrop/Bamenohl) kamen als Verstärkungen neu hinzu.