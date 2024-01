Oberliga Niederrhein: Ungewöhnlicher Grund - darum verleiht der VfB Hilden einen Stammspieler

Der VfB Hilden hat den Abgang einer Stammkraft vermeldet. Er geht leihweise - aus einem kuriosen Grund.

Der VfB Hilden steht für Kontinuität - auch in personeller Hinsicht. Die Fluktuation im Kader der 03er ist verhältnismäßig gering, was eines der Erfolgsrezepte des Niederrhein-Oberligisten sein dürfte.

Jüngst aber haben die Hildener einen Abgang vermeldet - mit einem kuriosen Hintergrund. So wird Tuncay Altuntas in der Rückrunde nicht mehr zur Mannschaft von Tim Schneider gehören. Der 22-Jährige wechselt leihweise bis zum Saisonende zum DV Solingen in die Landesliga.

Aber nicht etwa, um eine Klasse tiefer Spielpraxis zu sammeln. Die bekommt Altuntas nämlich auch in Hilden, wo er in dieser Saison 15 Einsätze bestritt und dabei zwölfmal in der Startelf stand. Vielmehr hat sein Wechsel auf Zeit familiäre Hintergründe.

"Der Großteil von DV Solingen wird von meiner Familie geführt", erklärt der Mittelfeldspieler in einer Vereinsmitteilung von Hilden. "Auf deren Anfrage, ob ich für sechs Monate aushelfen könne, um den Abstieg zu vermeiden, konnte ich nicht nein sagen."

Denn die Solinger, die im Vorjahr als Aufsteiger noch auf einem beachtlichen vierten Tabellenplatz landeten, stecken aktuell im Tabellenkeller. Sie überwinterten als Tabellenvierzehnter, nur ganz knapp über den Abstiegsplätzen. Mit Altuntas erhalten sie nun eine hochkarätige Verstärkung.

Bei dem halben Leihjahr soll er aber bleiben. Laut VfB hat Altuntas bereits für die kommende Spielzeit in Hilden zugesagt. "Ich bedanke mich für das Verständnis vom Verein und freue mich bereits auf die Rückkehr zur neuen Saison", erklärt der gebürtige Wuppertaler.

Derweil zeigt sich Hildens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano verständnisvoll: "Natürlich schmerzt uns Tuncays sechsmonatige Abwesenheit auf und neben dem Platz. Er verspürte aber eine gewisse Verantwortung, was wir nachvollziehen und letztlich auch zusagen konnten. Und umso mehr freut es uns, dass er gleichzeitig proaktiv signalisiert hat, seinen Vertrag um eine weitere Saison bei uns zu verlängern."