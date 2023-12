ETB SW Essen: Mit Test gegen RWO - so sieht der Winterfahrplan aus

Der ETB Schwarz-Weiß Essen startet bald in die Vorbereitung auf die Restserie der Oberliga Niederrhein. Die Termine im Überblick.

Beim ETB Schwarz-Weiß Essen dauert die Winterpause in dieser Saison kürzer als bei den meisten Konkurrenten aus der Oberliga Niederrhein. Schon am 11. Februar und damit eine Woche vor dem planmäßigen Auftakt ins neue Jahr geht es für die Mannschaft von Damian Apfeld wieder um Punkte. Dann steht das Nachholspiel gegen den TVD Velbert an.

Der Plan des ETB bis dahin ist festgezurrt: Gut einen Monat vor dem Heimspiel gegen den TVD bittet Apfeld seine Mannschaft zum Vorbereitungsstart (8. Januar). Am Wochenende darauf sind die Schwarz-Weißen bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft am Ball - sie steigen erst in der Zwischenrunde ein.

Mehr Wert als auf das prestigeträchtige Turnier werden die Schwarz-Weißen aber sicherlich auf die Testspiele "draußen" legen. Fünf Partien absolvieren sie bis zum Restserien-Beginn. Der klangvollste Name im Programm ist der Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen (22. Januar).

Darüber hinaus misst sich der ETB mit der TSG Sprockhövel aus der Westfalen-Staffel der Oberliga (27. Januar), mit dem Westfalenligisten Wacker Obercastrop um Weltmeister Kevin Großkreutz (31. Januar) sowie zum Start und Abschluss der Vorbereitung mit den Landesligisten SC Velbert (17. Januar) und FC Altenbochum (4. Februar). Alle Partien finden auswärts statt.

ETB Schwarz-Weiß Essen: Der Winterfahrplan im Überblick

Montag, 8. Januar, 19.30 Uhr: Trainingsauftakt

Samstag, 13. Januar, 13 Uhr: Zwischenrunde Essener Hallenstadtmeisterschaft

Mittwoch, 17. Januar, 19.30 Uhr: Testspiel beim SC Velbert (Landesliga)

Montag, 22. Januar, 19.30 Uhr: Testspiel bei Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga)

Samstag, 27. Januar, 14.30 Uhr: Testspiel bei der TSG Sprockhövel (Oberliga)

Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr: Testspiel beim SV Wacker Obercastrop (Westfalenliga)

Sonntag, 4. Februar, 15 Uhr: Testspiel beim FC Altenbochum (Landesliga)

Sonntag, 11. Februar, 15 Uhr: Nachholspiel ETB SW Essen - TVD Velbert