Die Oberliga Westfalen zeigt sich in der Hinrunde schon wieder in Torlaune. Ein Überblick über die besten Offensiv-Duos der Liga.

488 Tore sind bislang in der Oberliga Westfalen gefallen. Davon haben die Sportfreunde Lotte einen Großteil erzielt. Der Spitzenreiter hat mit 55 Treffern nicht nur die gefährlichste Offensive der Liga – auch in der RevierSport-Top-100 belegt er damit eine Top-Platzierung. Nach dem Koeffizienten sind die Sportfreunde die viertbeste Angriffsreihe aller RS-Teams mit einem Wert von 14,559. Spitzenreiter sind in dieser Statistik die Regionalliga-Frauen des VfL Bochum.

Zu dieser Ausbeute haben vor allem die beiden Lotte-Offensivmänner Marc Heider und Halil Can Dogan beigetragen. Zusammen kommen sie auf 21 Saisontore, zusätzlich legten die beiden auch noch elf Treffer auf. Damit sind sie nicht nur vereinsintern die gefährlichsten Stürmer, sondern auch ligaweit. Aber es gibt noch andere Duos, die bei ihren Klubs für beständigen Torjubel sorgen.

Wie etwa Maximilian Podehl und Spielertrainer Marco Stiepermann beim ASC 09 Dortmund. Die beiden erzielten bislang zusammen 17 Tore. Ohne das Duo wären die Aplerbecker in dieser Saison sicherlich nicht so gut dabei. Denn ohne diese 17 Tore hätte der ASC 09 gerade einmal neun Treffer erzielt. Nicht ohne Grund hatte sich der Samir Habibovic, der Sportliche Leiter der Dortmunder, gewünscht, dass in der Rückrunde doch noch der ein oder andere Spieler mal seine Offensivstärke zeigen würde. Zu abhängig von diesem Duo zu sein, würde dem langfristigen Erfolg wohl nur schaden.

Die Top-Duos der Oberliga Westfalen im Überblick

1. Marc Heider (zwölf Tore/6 Vorlagen) und Halil Can Dogan (9/5) für SF Lotte

2. Luca Steinfeldt (13) und Marcello Romano (7/11) für Preußen Münster II

3. Timur Karagülmez (13/8) und Marcel Platzek (6/1) für SV Schermbeck

4. Maximilian Podehl (11/2) und Marco Stiepermann (6/2) für ASC 09 Dortmund

5. Bernie Lennemann (9/3) und Maurice Danielle Werlein (8/2) für SG Finnetrop/Bamenohl

Daten laut transfermarkt.de (Stand: 20. Dezember 2023)