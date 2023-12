Die Winter-Transferperiode rückt näher und viele Spieler suchen neue Herausforderungen. Auch dieser Oberliga-Akteur befindet sich auf Vereinssuche.

Für die Sportfreunde Hamborn 07 läuft die Saison in der Oberliga Niederrhein nicht rund. Platz 15, so lautet das aktuelle Ergebnis der Duisburger. Sie stecken mitten im Abstiegskampf.

In diesem konnte den Hamborner Löwen Eugene Ofosu-Ayeh nicht sonderlich helfen. Der Offensivspieler, der im Sommer 2023 vom VfB Bottrop nach Duisburg-Hamborn wechselte, kam lediglich zu zwei Einsätzen über insgesamt 22 Minuten.

"Natürlich können weder der Verein noch ich zufrieden sein. Es lief leider nicht so wie geplant", erzählt Ofosu-Ayeh. Der 27-jährige gebürtige Oberhausener erklärt weiter:

"Ich hatte zwei Muskelfaserrisse und im Oktober habe ich mir noch den Zeh gebrochen. Es war ein Seuchen-Halbjahr. Jetzt will ich wechseln und zusehen, dass ich bei einem Bezirks- oder Landesligisten wieder Spielpraxis sammeln und in Topform kommen kann. Ich will einfach wieder Spaß am Fußball haben. Dieser fehlte zuletzt komplett."

Eugene Ofosu-Ayeh, dessen Bruder Phil Profi ist und aktuell in Schweden bei Halmstads BK unter Vertrag steht, spielte schon bei mehreren Vereinen.

In seiner Vita stehen neben den Sportfreunden Hamborn 07 auch Vereine wie: VfB Bottrop, FC Kray, SG Wattenscheid 09, SV Schermbeck, 1. FC Kaan-Marienborn, SC Paderborn II, Arminia Bielefeld II, SC Hassel, Spielvereinigung Erkenschwick, TSG Sprockhövel und VfB Hüls. Er kommt auf insgesamt 85 Oberliga-Einsätze, in denen er 16 Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete. Seine beste Zeit erlebte er beim 1. FC Kaan-Marienborn (16 Spiele, sieben Tore) und der Zweitvertretung des SC Paderborn (13 Begegnungen, vier Treffer).

Ofosu-Ayeh: "Ich will wieder zu dieser Form können. Ich weiß, dass ich das drauf habe. Ich brauche nur Vertrauen und ein gutes Umfeld. Denn zuletzt waren meine Stationen natürlich alles andere als gelungen. Ich will es noch einmal wissen. Ein neues Jahr beginnt. Das ist der perfekte Moment für einen Wechsel und Neustart.