KFC Uerdingen: Innenverteidiger vor dem Abgang - Wattenscheid und Dortmund sind dran

Der KFC Uerdingen hat die letzten sechs Spiele in Serie gewonnen. Doch nicht alle Spieler haben an diesen Dreiern viel Anteil gehabt.

Beim KFC Uerdingen läuft es seit einigen Wochen ausgesprochen gut. Die Krefelder haben sich mit sechs Siegen in Folge im Titelkampf zurückgemeldet und jagen Herbstmeister Sportfreunde Baumberg.

Neun Punkte beträgt der Rückstand aktuell auf die Monheimer. Diese Differenz resultiert aus der ersten Saisonhälfte. Hier suchte der KFC Uerdingen unter Trainer und Sportchef Marcus John noch seine Form.

Zu Beginn der Saison setzte John noch Spieler ein, die er in den letzten erfolgreichen Wochen eher vernachlässigt. Zu diesen Akteuren gehört auch Maurice Haar.

Der 28-Jährige kam im vergangenen Sommer als Kapitän des TuS Bövinghausen an die Grotenburg und hatte natürlich große Ansprüche. Und er spielte auch in den ersten acht Spielen jeweils von Beginn an. Doch es lief nicht und John stellte um. Er vertraut nun Ole Päffgen.

"Ole macht das hervorragend auf der Innenverteidiger-Position und wir gewinnen die Spiele", sagt John, der verrät: "Maurice kam proaktiv auf mich zu, weil er mit seiner Situation unzufrieden ist. Das ist auch verständlich. Wir haben ein ehrliches Gespräch geführt. Das Resultat ist, dass er im Winter sich nach einem neuen Verein umsehen wird. Maurice ist ein feiner und kluger Junge, aber sportlich wird er es bei uns in Zukunft schwer haben."

Während Haar bis zum 8. Spieltag nur 17 Minuten der gesamten Spielzeit verpasste, spielte er ab dem 9. Spieltag nur noch dreimal - über eine, 45 und 90 Minuten. Mit der Rolle als Ergänzungsspieler kommt der ehemalige Westfalia-Herne-Akteur nicht zurecht.

Wie RevierSport erfuhr, haben auch schon die ersten Vereine Kontakt zu Haar aufgenommen. Den Abwehrspieler wird es wohl zurück nach Westfalen ziehen. Die Oberligisten SG Wattenscheid 09 und ASC 09 Dortmund zeigen großes Interesse. Für den ASC würde sprechen, dass Haar in der westfälischen Metropole lebt. Würde er seine Zusage in Dortmund-Aplerbeck geben, dann müsste er auch nicht mehr den Fahrweg zwischen Dortmund und Krefeld auf sich nehmen, sondern würde zuhause spielen.