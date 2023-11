Mülheimer FC 97: Niederlage zum Debüt - Tuncay ist dennoch zuversichtlich

Das Debüt von Engin Tuncay, neuer Trainer des Mülheimer FC, ging verloren. 1:2 hieß es im Spiel der Oberliga gegen den KFC Uerdingen. Tuncay ist dennoch zuversichtlich.

Das Ziel war klar: drei Punkte sollten unbedingt her. Am Ende war es nicht einmal einer. Gegen den KFC Uerdingen setzte es am Samstagabend für den Mülheimer FC 97 in der Oberliga Niederrhein eine knappe 1:2 (0:1)-Niederlage. Der neue MFC-Trainer, Engin Tuncay, war dennoch nicht unzufrieden.

„Die Einstellung und der Einsatz haben absolut gestimmt, damit bin ich sehr zufrieden. Auch Marcus John hat uns für unsere Spielweise gelobt, das freut mich natürlich. Dem kann ich auch nur zustimmen. Der Einsatz und der Kampf haben gestimmt“, zeigte sich Tuncay erfreut.

Gleichwohl gab es für die Niederlage Gründe, die der Übungsleiter auch erkannt hat. „Wir haben zwei unglückliche Tore bekommen. Das 0:1 fällt nach einem Einwurf, da waren wir nicht wach genug, das wird in der Oberliga knallhart bestraft“, spielte Tuncay auf die feine Einzelaktion von Hinata Gonda an.

Auch mit dem 0:2 durch Pascal Weber haderte der Mülheimer Übungsleiter. „Wir haben gerade auf zwei Spitzen umgestellt und hatten eine Drangphase. Nach einem eigenen Einwurf rennen wir dumm in einen Konter und bekommen das 0:2. Das darf uns nicht passieren.“

Ich habe viele Erkenntnisse gewinnen können. Nicht nur zu den einzelnen Spielern, sondern auch von der gesamten Mannschaft. Ich weiß jetzt schon, woran wir die nächsten Wochen vermehrt arbeiten werden. Damit werden wir am Montag anfangen. Engin Tuncay

Der erst in dieser Woche vorgestellte Trainer der Mülheimer hatte wenige Einheiten, um die Mannschaft kennenzulernen und eine eigene Idee zu entwickeln. „Ich bin noch in der Findungsphase, hatte diese Woche auch nur drei Einheiten. Wir haben uns nur mit uns beschäftigt, für die Vorbereitung auf den Gegner fehlte uns eine Einheit. Ich wollte im ersten Spiel nicht zu viel experimentieren. Die Mentalität stand im Mittelpunkt und hat gestimmt – das kann uns in Zukunft zum Erfolg führen, wenn wir uns auch gegen Uerdingen leider nicht belohnen konnten.“

Beim Kennenlernen einer neuen Mannschaft hilft ein Liga-Spiel natürlich. „Ich habe viele Erkenntnisse gewinnen können. Nicht nur zu den einzelnen Spielern, sondern auch von der gesamten Mannschaft. Ich weiß jetzt schon, woran wir die nächsten Wochen vermehrt arbeiten werden. Damit werden wir am Montag anfangen.“

Am kommenden Sonntag (19.11., 14.30 Uhr) geht es zum Hamborn 07 (14.), zwei Wochen später (3.12., 15.30 Uhr) folgt dann das Heimspiel gegen den Tabellenletzten SC St. Tönis. Zwei Mannschaften, gegen die Punkte her sollen. „Wir können uns optimal auf die nächsten Mannschaften vorbereiten und einstimmen. Ich weiß, was wir besser machen können, und das werden wir in den nächsten Spielen auch machen.“