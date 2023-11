SG Wattenscheid: Auch Co-Trainer geht - "Zwischen Engin und mir hat es nicht gepasst"

Bei der SG Wattenscheid 09 ist es vor dem nächsten Ligaspiel zu einer Beurlaubung gekommen. Der Co-Trainer wurde freigestellt.

Christian Britscho ist seit Wochen nicht mehr Trainer, Torjäger Dennis Lerche wurde suspendiert und Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo erklärte seinen Rücktritt. Und das war noch nicht alles: Das Stühlerücken bei der SG Wattenscheid 09 geht weiter.

Wie RevierSport erfuhr, ist Timo Janczak kein Co-Trainer mehr. Er wurde von seinen Aufgaben entbunden und beurlaubt. Der Vertrag des 41-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

"Ja, das stimmt. Sie haben mich beurlaubt. Besser gesagt: Engin Yavuzaslan wollte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Im Endeffekt ist das wohl auch die beste Lösung für beide Seiten. Zwischen Engin und mir hat es einfach nicht gepasst", erklärt Janczak am Freitagmorgen (3. November) gegenüber RevierSport.

Janczak, der bis dato nur unter Britscho in Wuppertal, Ahlen und Wattenscheid als Assistent arbeitete, geht die Beurlaubung aber auch nahe: "Wenn man vier Jahre für Wattenscheid arbeitet, dann verliert man sein Herz an den Verein. Ich habe hier eine schöne Zeit gehabt und natürlich auch einige Freundschaften geknüpft. Es war schon komisch am Donnerstagabend auf der Couch zu sitzen, mit dem Wissen, dass die Jungs jetzt trainieren."

Wie es für Janczak weitergeht, weiß er noch nicht. Klar: Im Raum steht wohl auch ein Wechsel zur U19 des Wuppertaler SV, wo seit wenigen Wochen Britscho wieder Trainer ist. "Das ist, wenn überhaupt, Zukunftsmusik. Jetzt freuen sich erst einmal meine Töchter Maila (7) und Merle (2) darüber, dass der Papa wieder öfter zuhause ist."

SG-Cheftrainer Yavuzaslan bestätigte gegenüber unserer Redaktion ebenfalls das Janczak-Aus und wünscht dem Familienvater für die Zukunft nur das Beste. Yavuzasalan: "Kurz gesagt ist der Grund der, dass wir einfach eine unterschiedliche Auffassung von Fußball haben. Sonst kann ich kein schlechtes Wort über Timo sagen. Er ist ein richtig feiner Kerl, dem ich alles Gute wünsche."