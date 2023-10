Oberliga Niederrhein: Schonnebeck verliert Spitzenspiel - erster Auswärtssieg für Uerdingen

Sechs Spiele, 22 Tore: Die Oberliga Niederrhein hatte am Sonntagnachmittag einiges zu bieten. Unter anderem darf beim Mülheimer FC 97 und Germania Ratingen gejubelt werden.

Das Duell zwischen ETB SW Essen und dem VfB Homberg wurde witterungsbedingt abgesagt. Auf sechs weiteren Plätzen der Oberliga Niederrhein rollte der Ball am Sonntag jedoch.

Der Tabellenzweite SpVg Schonnebeck musste im Spitzenspiel gegen den Dritten Germania Ratingen ran. Im Stadion Ratingen erlebten die Schwalben allerdings einen Nachmittag zum Vergessen. Schon in der ersten Halbzeit besorgten Erkan Ari (24.) und Al Hassan Hammoud (37.) die 2:0-Führung für die Gastgeber. Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann Ali Can Ilbay, der die Vorentscheidung brachte (49.).

Zwar kam Marius Heck noch einmal zum Anschlusstreffer (66.), doch wirklich zittern musste Ratingen nicht mehr. Stattdessen besorgte Georgios Touloupis in der 86. Minute den 4:1-Endstand. Damit ziehen die Ratinger in der Tabelle vorbei an Schonnebeck auf den zweiten Rang mit zwei Punkten Rückstand auf die Sportfreunde Baumberg.

Demir schießt Hilden auf Platz vier

Dahinter hat sich der VfB Hilden auf Platz vier geschoben. Beim 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Kleve avancierte Talha Demir mit zwei Treffern (30./67.) zum Spieler des Spiels. Zwischenzeitlich hatte Luca Thuyl für Kleve ausgeglichen (60.).

Im sechsten Anlauf ist dem KFC Uerdingen der erste Auswärtssieg der Saison gelungen. Bei Aufsteiger Adler Union Frintrop spielte den Krefeldern ein früher Platzverweis in die Karten. Schon nach sechs Minuten sah Torjäger Yannick Reiners für ein Handspiel vor der Torlinie Rot. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dimitrios Touratzidis zur Führung (7.). Auch in Unterzahl hielt Frintrop die Partie lange Zeit offen, doch in der 53. Minute machte Gianluca Rizzo mit seinem Kopfballtor zum 2:0-Endstand alles klar. Der KFC bleibt Achter, Frintrop rutscht auf Platz zwölf ab.

MFC 97 gewinnt Aufsteiger-Duell

Nach fünf sieglosen Spielen gab es auch beim Mülheimer FC 97 mal wieder Grund zu feiern. Im Aufsteiger-Duell gegen den FC Büderich setzte sich der MFC mit 4:2 durch und verlässt damit die Abstiegsränge (Platz 13).

Im Ruhrstadion brachte Anil Yildirim seine Farben mit einem Doppelpack im ersten Durchgang in Front (15./43.). Dennis Wegner stellte zwar kurz nach der Pause per Strafstoß den Anschluss für den FCB her (49.), doch Aboubacar hatte die direkte Antwort parat und traf zum 3:1 (50.). Auch der erneute Anschluss der Gäste (61.) wurde spät in der Nachspielzeit gekontert (90+9.).

Fünfte Niederlage in Folge für St. Tönis

Im Kellerduell zwischen dem TSV Meerbusch und Hamborn 07 wurden die Punkte dagegen geteilt. Nach der Führung für Meerbusch durch Oguz Ayan (25.) drehten Eren Taskin (25.) und Marco De Stefano (52.) die Partie. Das letzte Wort hatte jedoch Mohamed Benslaiman Benktib, der in der Schlussphase zum 2:2 traf (82.).

Bei Schlusslicht SC St. Tönis geht die Niederlagen-Serie derweil weiter. Beim SV Sonsbeck gab es bereits die fünfte Pleite in Folge. Yechan Baek (55.) und Jannis Pütz per direktem Freistoß (68.) sorgten für den 2:0-Heimsieg des SVS.