Oberliga Niederrhein: Platz unbespielbar - Spielabsage in Essen

Das erste Spiel des 12. Spieltags in der Oberliga Niederrhein wurde abgesagt. Am Essener Uhlenkrug wird nicht gespielt.

"Das Oberligaspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem VfB Homberg kann am Sonntag, 29. Oktober, leider nicht stattfinden. Der Naturrasen im Uhlenkrug-Stadion ist wegen der starken Regenfälle in den letzten Tagen nicht bespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest", informiert der ETB auf seiner Facebook-Seite.

Die Schwarz-Weißen waren erst unter der Woche am Mittwoch im Niederrheinpokal-Achtelfinale gescheitert. Beim Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19 unterlagen die Essener mit 2:3 nach Verlängerung. Ex-Profi Moses Lamidi schoss das entscheidende Tor bereits in der dritten Minute der 30-minütigen Verlängerung.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben eine gute Halbzeit gespielt. Wir haben dann aber beim zweiten Tor hinten gepennt, wo Koenders dann komplett blank steht. Das haben wir nicht gut gemacht, aber zum Glück danach direkt den Anschlusstreffer noch vor der Halbzeitpause erzielt. Das war ganz wichtig, um das Spiel offen zu gestalten. In der zweiten Halbzeit lief dann alles in unsere Richtung. Wir belohnen uns dann auch mit dem Ausgleich. In der 2. Minute der Verlängerung pennen wir wieder hinten. Das war ein vermeidbares Gegentor. Ratingen hatte dann etwas Glück mit dem Abschluss, als der Ball vom Innenpfosten ins Tor ging. Jetzt stehen wir hier, sind klitschnass und ausgeschieden. Das tut weh und ist bitter, aber wir müssen es akzeptieren", war ETB-Trainer Damian Apfeld enttäuscht.

Der 12. Spieltag in der Oberliga Niederrhein im Überblick

Samstag, 28. Oktober:

Union Nettetal - TVD Velbert (16.30 Uhr)

SV Straelen - Sportfreunde Baumberg (18 Uhr)

Sonntag, 29. Oktober:

ETB SW Essen - VfB Homberg abgesagt

Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen

TSV Meerbusch - Sportfreunde Hamborn

SV Sonsbeck - SC St. Tönis

Germania Ratingen - Spvg Schonnebeck alle 15 Uhr

VfB Hilden - 1. FC Kleve

Mülheimer FC 97 - FC Büderich beide 15.30 Uhr