Oberliga Niederrhein: Schonnebeck setzt Höhenflug fort, alle Essener Teams siegen

In der Oberliga Niederrhein ist die Spvg Schonnebeck auf Platz zwei vorgerückt. Auch der ETB Schwarz-Weiß und Adler Union Frintrop gewannen ihre Partien.

Nach den Punkteteilungen in den Topspielen am Freitag und Samstag bot sich der Spvg Schonnebeck an diesem Sonntag die Chance, auf den zweiten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein zu springen.

Und die Essener nutzten die Steilvorlage. Mit 2:0 besiegten sie Aufsteiger Mülheimer FC 97. Nun steht Schonnebeck einen Zähler hinter Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg und einen vor Ratingen 04/19 auf Rang drei. Top-Torjäger Calvin Küper hatte den Sieg gegen den MFC, weiter im unteren Tabellendrittel, mit einem Doppelpack gebucht (59., 78.).

Mit dem ETB Schwarz-Weiß feierte ein weiteres Team aus Essen einen Sieg. Nach der bitteren Derby-Pleite gegen Schonnebeck (2:6) lieferte der ETB Wiedergutmachung und gewann 4:1 beim FC Büderich. Jan Niklas Kühling hatte den Aufsteiger in Führung gebracht (17.).

Doch die Schwarz-Weißen blieben ruhig und drehten die Partie. Armen Sharvershyan (37.), Timur Kesim (55.), Niko Bosjnak (65.) und Samuel Owusu Addai (68.) waren erfolgreich.

Oberliga Niederrhein: Ergebnisse des 11. Spieltags im Überblick TVD Velbert - VfB Hilden 2:2 Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19 2:2 KFC Uerdingen - TSV Meerbusch 4:3 Spvg Schonnebeck - Mülheimer FC 97 0:2 1. FC Kleve - SV Straelen 0:2 Sportfreunde Hamborn - SV Sonsbeck 1:3 VfB Homberg - Adler Union Frintrop 1:2 FC Büderich - ETB SW Essen 1:4 SC St. Tönis - Union Nettetal 2:3

Adler Union Frintrop sorgte als dritte Mannschaft für einen rundum gelungenen Sonntag aus Essener Sicht. Der Aufsteiger feierte einen 2:1-Erfolg beim VfB Homberg. Zwar brachte Sakaki Ota (10.) die Homberger früh in Führung. Doch Frintop schlug durch Dominik Stukator (25.) und Yannick Reiners (56.) zurück. Mit dem vierten Saisonsieg verschafft sich Adler Union Luft und springt an Homberg vorbei aus dem Tabellenkeller.

Neu in der erweiterten Spitzengruppe findet sich nun der SV Straelen wieder. Mit dem Auswärtserfolg beim zuletzt starken 1. FC Kleve gelang dem SVS ein kleiner Coup. 2:0 endete die Partie, Pedro Santiago Cejas (60.) und Tom Hirsch (76.) sorgten für die Treffer.

Die Sportfreunde Hamborn müssen nach einer Heimniederlage den SV Sonsbeck vorbeiziehen lassen. 3:1 setzten sich die Sonsbecker in Duisburg durch. Zwar traf Vedad Music zum 1:0 für Hamborn (17.). Dann aber drehten Robin Schoofs (23.) und Doppelpacker Philipp Elspaß (38.) die Partie.

Im Duell zwischen Schlusslicht SC St. Tönis und Union Nettetal blieb es bis zum Ende spannend - dann kassierte St. Tönis einen späten K.o zum 2:3. Leonard Lekaj (90.+2) ließ die Nettetaler jubeln und sorgte dafür, dass St. Tönis weiter nur vier Punkte auf dem Konto hat.