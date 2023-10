SV Schonnebeck: Kapitän träumt von der 4. Liga - Ab der neuen Saison wird er Cheftrainer

Die Spielvereinigung Schonnebeck steht nach zehn Spieltagen auf Platz drei der Oberliga Niederrhein. Ein Situation, die durchaus zum Träumen verleitet.

20 Punkte aus zehn Spielen und zuletzt ein 6:2-Derbysieg im Essener Vergleich beim ETB: Für die Spielvereinigung Schonnebeck verläuft die Oberliga-Niederrhein-Saison 2023/2024 sehr gut.

"Im Optimalfall haben wir uns das so vorgestellt. Ein, zwei Spiele waren vielleicht nicht gut, aber sonst passt das", freut sich Matthias Bloch.

Allen voran passen die Schonnebecker Resultate seit der Rückkehr des Kapitäns. Denn nach einem Meniskusschaden ist Bloch seit vier Spielen wieder an Bord der Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies - und: Mit Bloch gab es vier Siege und nur zwei Gegentore.

"Vielleicht liegt es an mir (lacht). Spaß beiseite: Wir haben wirklich eine tolle Truppe, in der viel Potential steckt. Das haben wir in den letzten Wochen unter Beweis gestellt. Ich bin stolz darauf der Kapitän einer Mannschaft zu sein, in der gefühlt 80 Prozent der Spieler unter 23 Jahre alt sind. Diese Führungsrolle übe ich gerne aus", sagt der Sechser der Schonnebecker, dessen ursprüngliche Position in der Innenverteidigung seit dieser Saison Tim Winking eingenommen hat.

Für die Schonnebecker, die nur drei Punkte hinter Tabellenführer Sportfreunde Baumberg liegen, könnte es in dieser Saison auch Richtung Meisterschaft und dem damit verbundenen Regionalliga-Aufstieg gehen. "Darüber denken wir nicht nach. Das können Sie mich gerne noch einmal nach 20 Spielen fragen. Aber, klar: Jeder darf träumen. Und ich träume davon in meiner Karriere noch in der 4. Liga zu spielen. Bis dahin ist es aber ein sehr langer Weg", betont Bloch.

Matthias Bloch übernimmt Schonnebecker U19 zur Saison 2024/2025

Stichwort möglicher Aufstieg: Diesen könnte Schonnebeck auch mit der U19-Mannschaft schaffen. Die A-Jugend der "Schwalben" liegt in der Niederrheinliga auf Platz eins. Der Meister steigt bekanntlich in die Junioren-Bundesliga West auf. Bloch ist hier Assistent von Cheftrainer Tönnies.

Nach RevierSport-Informationen wird er diesen zur Saison 2024/2025 beerben und dann die Verantwortung für die U19 tragen. Bestätigen will Bloch das gegenüber RS noch nicht - sagt aber: "Zur kommenden Saison werde ich auch eine neue Trainer-Rolle im Schonnebecker Nachwuchs antreten. Darauf freue ich mich sehr. Der Verein wird das zeitnah kommunizieren."

Vielleicht wird er dann mit der Ersten in der Regionalliga und der U19 in der Bundesliga spielen. Träumen, das darf man ja bekanntlich.