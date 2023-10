Ober- bis Bezirksliga: Das sind die Top-Torjäger am Niederrhein

Von der Oberliga bis zur Bezirksliga: Das sind die bisher erfolgreichsten Torschützen der Amateurklubs am Niederrhein.

Das erste Drittel der Saison neigt sich in vielen Ligen dem Ende entgegen. So langsam zeigt sich, wer in dieser Saison in Topform ist. Wir haben nachgeschaut, welche Stürmer von der Ober- bis zur Bezirksliga am Niederrhein die meisten Treffer erzielen konnten.

Oberliga Niederrhein: In der höchsten Klasse des Amateurfußballs gibt es einen nicht ganz unbekannten Top-Torjäger. Robin Hömig vom SF Baumberg. Schon seit 2015 ist der 31-Jährige im Kader der Baumberger. Auch sein Trainer weiß die Qualität des Kapitäns zu schätzen: “Robin Hömig hat eine überragende Technik und einen klasse Abschluss. Viele Chancen braucht er für ein Tor nicht.” Im Spiel gegen die Adler Union Frintrop und gegen den SC St. Tönis konnte Hömig jeweils mit einem Hattrick begeistern. Insgesamt steht er bei zehn Treffern.

Landesliga 1: Für den ASV Süchteln stand Luca Roschat in der laufenden Saison bisher jedes Spiel in der Startelf. In zwölf Einsätzen erzielte der 19-Jährige elf Tore. Erst Anfang dieses Jahres wechselte Roschat von der U19 in die Erste Mannschaft des ASV Süchteln.

Landesliga 2: Der jüngste Top-Torjäger vom Niederrhein ist Max Mahn vom PSV Wesel-Lackhausen. Mit elf Toren und zwei Vorlagen aus acht Partien ist der 19-Jährige ganz vorne mit dabei. Auch Regionalliga-Luft konnte Mahn in seinen jungen Jahren schon schnuppern. In der Saison 2022/23 lief er für den 1. FC Bocholt auf.

Bezirksliga Gruppe 1: Christian Isioma Kelubia spielt mit dem GSG Duisburg in der Bezirksliga. Zwölf Treffer aus zehn Spielen hat der 21-jährige Nigerianer auf seinem Konto.

Bezirksliga Gruppe 2: In der vergangenen Saison hat Frederic Lühr mit dem FSV Vohwinkel in der Landesliga gespielt und dabei in 21 Spielen zwölf Tore erzielt. Aktuell trifft der 31-Jährige für die Vohwinkeler in der Bezirksliga - und das schon 13 Mal.

Bezirksliga Gruppe 3: Nils Bonsels stürmte schon 2016 für den TuRa Brüggen. Damals noch in der B-Jugend, spielt der 23-Jährige heute für die erste Mannschaft. In der laufenden Saison konnte Bonsels bereits 15 Mal das gegnerische Tor treffen.

Bezirksliga Gruppe 4: In der Kreisliga A traf Philipp Langer in der letzten Saison 35 Mal - und das in 31 Spielen. Auch in dieser Saison läuft es rund. Der 31-Jährige erzielte bereits neun Tore für den SV 19 Sevelen. Langer kennt den Verein gut, schließlich trägt er schon seit 2011 das Trikot des SVS.

Bezirksliga Gruppe 5: Kein Spieler konnte am Niederrhein von der Ober- bis zur Bezirksliga mehr Treffer erzielen als Raphael Steinmetz. Bereits 16 Mal hat der Spielertrainer für seinen Verein Schwarz-Weiß Alstaden in dieser Saison getroffen. Zudem schoss er seinen Klub zur Pokalsensation gegen den WSV. Das Talent kommt nicht von irgendwo: Sieben Jahre lang hat der 29-Jährige bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt - zuletzt 2020 in der Regionalliga West.

Bezirksliga Gruppe 6: Samet Sadiklar hat in der laufenden Saison bereits 15 Tore auf seinem Konto. Der Stürmer des SV Genc Osman Duisburg hat in der letzten Saison noch in der Landesliga gespielt und konnte in 26 Partien elf Treffer erzielen.