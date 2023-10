Preußen Münster II: Ex-Bochumer in Münster angekommen: "Oberliga ist nochmal was anderes"

Zu Beginn dieser Saison wechselte Leon Tasov von der U19 des VfL Bochum zum SC Preußen Münster II. An diesem Spieltag erzielte er sein erstes Saisontor.

Der SC Preußen Münster II aus der Oberliga Westfalen belegt derzeit in der Tabelle den dritten Rang. Am 10. Spieltag schlug die Mannschaft von Cheftrainer Kieran Schulze-Marmeling die SpVgg Erkenschwick mit 2:0 (1:0). Neuzugang Leon Tasov ebnete seiner Mannschaft mit seinem ersten Saisontor zum 1:0 den Weg zum Sieg.

Tasov absolvierte in der U19 des VfL Bochum unter Trainer Heiko Butscher in den vergangenen zwei Saisons 30 Spiele in der U19-Bundesliga West und wechselte zu Beginn der laufenden Spielzeit zur Zweitvertretung des SC Preußen Münster. Bei seinem neuen Verein fühlt sich der U19-Nationalspieler Nordmazedoniens (6 Spiele, 1 Tor) bislang sehr wohl.

„Ich wurde von Anfang an richtig gut aufgenommen und in die Mannschaft integriert. Wir haben eine super Mannschaft und ein tolles Trainerteam. Die Oberliga ist natürlich nochmal was anderes, wenn man aus dem Jugend- in den Herrenbereich wechselt, aber ich fühle mich hier sehr wohl und kann dadurch gute Leistungen bringen. Ich hoffe, dass ich die Mannschaft dadurch belohnen kann”, erklärte Tasov.

Mit Blick auf die weitere Spielzeit hat der schnelle Rechtsaußen eine klare Vorstellung: „Wir wollen auf jeden Fall oben in der Liga mitspielen und gemeinsam als Mannschaft eine erfolgreiche Saison bestreiten.”

Wenn er weiterhin so performt, dann kann es schon noch weiter gehen. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist und wofür es in der Zukunft reicht, werden wir dann gemeinsam sehen. Kieran Schulze-Marmeling

Auch Cheftrainer Schulze-Marmeling ist bislang sehr überzeugt von seinem neuen Spieler und sieht in Tasov eine Menge Potenzial. Ob es jedoch für ein Engagement bei den Profis von Preußen Münster in der 3. Liga reicht, wird die Zukunft zeigen.

„Einen großen Ausblick in die Zukunft kann ich noch nicht geben, jedoch ist das, was er bisher bei uns macht, wirklich super. Er ist ein toller Junge mit einer tollen Haltung, trainiert wie ein Verrückter und schiebt dazu noch zusätzliche Einheiten”, verriet der Trainer.

Schulze Marmeling weiter: „Er spielt gut, auch wenn er innerhalb der 90 Minuten noch ein paar Schwankungen hat, was aber normal ist, denn er ist noch ein ganz junger Kerl. Das, was er jetzt schon in der Oberliga spielt - und ich halte sehr viel von der Oberliga - ist für dieses Alter schon sehr gut”, erklärte der Trainer. „Wenn er weiterhin so performt, dann kann es schon noch weiter gehen. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist und wofür es in der Zukunft reicht, werden wir dann gemeinsam sehen.”

Am kommenden Spieltag wird Tasov erneut die Chance haben, sich auf der Oberliga-Bühne zu präsentieren. Dann nämlich wird der SC Preußen Münster II die Sportfreunde Siegen empfangen.