SpVgg Erkenschwick: Dämpfer für die Elf von Niemöller - Englische Woche als Grund?

Am 10. Spieltag der Oberliga Westfalen unterlag die SpVgg Erkenschwick mit 0:2 (0:1) gegen den SC Preußen Münster II.

Nach dem 5:1-Erfolg der SpVgg Erkenschwick am vergangenen Mittwoch gegen die SpVgg Vreden und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale des Westfalenpokals erlitt die Mannschaft von Cheftrainer Magnus Niemöller am 10. Spieltag der Oberliga Westfalen einen Dämpfer und verlor mit 0:2 (0:1) gegen den SC Preußen Münster II.

Durch den Auswärtssieg zog Münster in der Tabelle am Aufsteiger vorbei und rangiert nun mit 21 Zählern auf dem dritten Platz. Erkenschwick rutschte hingegen auf Rang fünf ab. Für die Tore sorgten bei dieser Partie Leon Tasov (9.) und Luca Steinfeldt (81.). Steinfeldt nutzte bei seinem Treffer einen folgenschweren Abwehrfehler von Christian Warnat aus, der einen Rückpass mit dem Kopf genau in die Beine des Münsteraner Angreifers spielte.

Laut SpVgg-Trainer Niemöller könnte die vergangene Woche ein Grund für die Niederlage gegen den Zweitplatzierten des Vorjahres gewesen sein. „Es hat uns an Robustheit und Intensität in Bezug auf die zweiten Bälle gefehlt. Das hat vielleicht auch mit vergangenem Mittwoch und der Englischen Woche zu tun. Wenn man in kurzer Zeit gegen drei Oberligisten spielt, dann sind die Beine eventuell ein bisschen müde”, erklärte Niemöller.

Nach dem frühen Gegentreffer strahlten die Gastgeber nur noch wenig Torgefahr aus. Für Niemöller fehlten die passenden Impulse: „Ich hatte an der Linie nur vereinzelt das Gefühl, dass es noch eine Wende geben kann. Wir hätten eine Aktion gebraucht, die uns ins Spiel zurückführt, jedoch ist uns das nicht gelungen.”

SpVgg Erkenschwick: Hester - Warnat, Jordan, Kasak, Schürmann (23. Pulver) - Echghouyab (74. Sdzuy), Breilmann, Pilica (46. Berghorst), Schick - Wortmann, Oerterer Hester - Warnat, Jordan, Kasak, Schürmann (23. Pulver) - Echghouyab (74. Sdzuy), Breilmann, Pilica (46. Berghorst), Schick - Wortmann, Oerterer SC Preußen Münster II: Bräuer - Schmitz, Nwubani, Korte, Amadi - Romano (64. Nyassi), Keute (78. Hausotter), Overhoff (90. +1 Bena), Tasov (85. Wiemer) - Schacht (88. Sarrafyar), Steinfeldt Schiedsrichter: Jonas Fischbach Tore: 0:1 Tasov (9.), 0:2 Steinfeldt (81.) Zuschauer: 427

Drei Siege in Serie - Münster setzt Höhenflug fort

Die Gäste aus Münster unter der Leitung von Kieran Schulze-Marmeling setzten hingegen ihren Höhenflug fort und gewannen auch das dritte Ligaspiel in Serie. Insgesamt musste der SCP in der laufenden Saison bislang nur eine Niederlage hinnehmen - und zwar am 7. Spieltag beim 1:2 gegen den ASC 09 Dortmund.

Schulze-Marmeling sprach nach dem Sieg in Erkenschwick von einem verdienten Erfolg. „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, hatten über das Tor hinaus noch weitere gute Torchancen und sind mit einer verdienten Führung in die Pause gegangen. Im zweiten Durchgang haben wir ehrlicherweise nicht mehr so viel auf die Kette bekommen, jedoch hat es diese Mannschaft drauf, trotz des jungen Alters, ordentlich was wegzuverteidigen und das haben sie sehr gut gemacht”, bilanzierte Münsters Trainer nach der Partie.

Zwar hätte sich der Trainer besonders im zweiten Durchgang „mehr Entlastung” gewünscht, jedoch sei es seiner Mannschaft erst wieder nach dem zweiten Treffer gelungen, mehr Ruhe in die Partie zu bringen. „Insgesamt haben wir in der ersten Halbzeit gut Fußball gespielt und in der zweiten Halbzeit gut verteidigt. Alles in allem sind wir sehr stolz, dieses Spiel bestanden zu haben.”

Am kommenden Spieltag empfängt der SC Preußen Münster II die Sportfreunde Siegen. Die SpVgg Erkenschwick spielt auswärts gegen die Sportfreunde Lotte.