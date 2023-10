Eintracht Frankfurt: Ex-Essener Futkeu feiert Tor-Premiere bei den Profis

Der gebürtige Essener Noel Futkeu macht bei Eintracht Frankfurt weiter Tore - jetzt auch für die Profis.

Noel Futkeu betreibt weiter Eigenwerbung. Der gebürtige Essener, der im Sommer von ETB Schwarz-Weiß Essen zu Bundesligist Eintracht Frankfurt wechselte, spielte sich mit elf Treffern in zwölf Spielen in der Regionalliga Südwest in den Fokus. Dazu gelangen ihm drei Assists.

Jetzt hat der 20-Jährige auch seinen ersten Treffer für die Profi-Mannschaft der Eintracht erzielt und seine Visitenkarte bei Trainer Dino Toppmöller abgegeben. Im Freundschaftsspiel der SGE bei BSG Chemie Leipzig (Regionalliga Nordost) ersetzte Futkeu Jessic Ngankam und durfte die letzten rund zwanzig Minuten im Angriff der Hessen ran.

In der 83. Minute tauchte der Essener dann frei vor dem Leipzig-Keeper Jonas Janke auf und versenkte den Ball eiskalt im oberen rechten Eck. Die Vorlage gab Nacho Ferri, der in dieser Saison gegen den SC Freiburg in der Bundesliga bereits sein Debüt gab.

Und vielleicht kann auch Futkeu in dieser Saison noch auf einen Kaderplatz im Oberhaus hoffen. Nach den Abgängen von den Offensivspielern Randal Kolo Muani (Paris Saint Germain), Jesper Lindström (SSC Neapel), Rafael Borré (Werder Bremen), Daichi Kamada (Lazio Rom) und Ragnar Ache (1. FC Kaiserslautern) ist die Offensive der Eintracht noch auf der Suche nach einem Torjäger. Kein Frankfurter erzielte in dieser Spielzeit zwei Treffer.

Frankfurt in der Bundesliga abschlussschwach

Omar Marmoush, der vom VfL Wolfsburg kam, ist bislang der einzige Stürmer der Eintracht, der ein Tor machen konnte. Ex Herthaner Ngankam, für den Noel Futkeu in Leipzig in der 70. Minute ins Spiel kam, wartet nach seinem Transfer für rund vier Millionen Euro noch auf seinen ersten Treffer mit dem Adler auf der Brust. Zudem fehlte Lucas Alario verletzungsbedingt, konnte beim Test allerdings wieder knapp eine Stunde mitwirken.

Bei nur sechs Treffern aus den ersten sieben Spielen stellt die Eintracht neben dem FSV Mainz 05 die drittschlechteste Offensive der Bundesliga, nur der VfL Bochum (5) und der 1. FC Köln (4) erzielten weniger Tore. Nachdem U21-Sturmpartner Nacho Ferri bereits dreimal bei den Profi zum Einsatz kam, kann vielleicht auch Futkeu noch auf einen Kaderplatz hoffen...