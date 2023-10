Oberliga Niederrhein: Ratingen-Coach nach ETB-Sieg: "Das war eine richtig geile Leistung"

Auch am 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein setzte Germania Ratingen seine Siegesserie fort und bezwang im Derby den ETB verdient mit 1:0 (0:0) vor 240 Zuschauern am Stadionring.

Damit bleiben die Ratinger ärgster Verfolger von Primus Baumberg und entwickeln sich langsam aber sicher zu einem echten Aufstiegskandidaten in der Oberliga Niederrhein.

Alleine die Art und Weise, mit der die Hausherren den Gegner dominierten, spiegelte die individuelle Qualität wider, die Frank Zilles und Martin Hasenpflug in den letzten Jahren gemeinsam auf die Beine gestellt haben. „Das war eine richtig geile Leistung von uns allen“, lobte Trainer Hasenpflug nicht umsonst seine Truppe im Kreis unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

Die Hausherren mussten sich in der Anfangsphase noch an die Körperlichkeit des ETB gewöhnen, ehe sie sukzessive das Tempo erhöhten und in den zweiten 45 Minuten das klar spielbestimmende Team auf dem Rasen waren.

Das empfand auch Erkan Ari so, der auf seine alten Tage noch einmal einen echten Aufstiegskampf miterleben darf. „Das war kein schöner Sieg, sondern ein Kampfspiel, das unsere Qualität aber eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, freute sich der 36-jährige Kapitän der Germania. „Mit Mülheim steht für uns jetzt ein schweres Auswärtsspiel beim Aufsteiger auf dem Programm bevor es zum absoluten Topspiel nach Baumberg geht“, weiß Ari, dass die Chance dieses Jahr endlich gekommen ist, ganz oben mitzuspielen. „Es läuft einfach. Wir schauen dennoch von Spiel zu Spiel und müssen im Flow bleiben“, backt der offensive Mittelfeldspieler lieber erst einmal kleine Brötchen.

Der einzige Treffer im Derby war übrigens ein echtes Traumtor, erzielt von Joker Daniel Nesseler (57.) aus 30 Metern unter die Querlatte.

Auf Seiten des ETB war die Enttäuschung nicht allzu groß. „Ich finde, hier war dennoch eine Menge für uns drin. Ratingen war die cleverere Mannschaft, nicht aber die bessere“, sah Frederik Lach auch gute Chancen auf einen Punktgewinn für seinen ETB.

RSV: Raschka - Koenders, Henrichs, Klefisch, Demircan (46. Nesseler) - Silberbach, Ilbay - Potzler (63. Baum), Ari, Hammoud (80. Ramirez) - Lamidi (75. Merzagua); (Trainer: Hasenpflug) ETB: Cordi – Dalyanoglu, Lach, Corovic, Poznanski (73. Igbinadolor) – Shavershyan – Matten (86. Rascho) – Bosnjak (73. Sahin), Addai, Cissé – Kesim (Trainer: Apfeld) Tor: 1:0 Nesseler (57.) Schiedsrichter: Stefan van Wickeren (Kleve) Zuschauer: 240

Der Kapitän der Uhlenkrug-Elf wollte die Pleite nicht zu hoch hängen: „Wir haben einen guten Ball gespielt. Es war dennoch ein richtiger Schritt und wir werden die Niederlage nicht zu schwarz malen. Jeder in der Region weiß, dass in Ratingen nun mal guter Fußball gespielt wird“, blickte Lach lieber nach vorne.

Da empfängt der ETB am kommenden Sonntag zum Derby die Spvg Schonnebeck (15 Uhr, Stadion Uhlenkrug), bevor es noch in diesem Monat erneut nach Ratingen geht. Dann erwartet die Germania den ETB zur gleichen Konstellation noch einmal im Achtelfinale des Niederrheinpokals (Mittwoch, 25. Oktober, 19:30 Uhr).

Ob die Hausherren dann noch immer mit herzerfrischendem Offensivfußball ganz oben in der Oberliga-Tabelle mitmischen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.