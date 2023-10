Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen schießt sich den Frust von der Seele

Der KFC Uerdingen hat einen Befreiungsschlag gefeiert. Gegen Union Nettetal machten die Krefelder das halbe Dutzend voll. Zuvor gab es zwei 1:1 in der Oberliga Niederrhein.

Störgeräusche neben dem Platz und erst zwei Saisonsiege nach acht Partien - beim KFC Uerdingen lief es zuletzt überhaupt nicht rund.

Insofern war der Druck vor dem Heimspiel gegen Union Nettetal groß - und die Krefelder hielten stand. Sie besiegten die Gäste von der niederländischen Grenze mit 6:0 und schossen sich den Frust von der Seele. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Dimitrios Touratzidis brachte die Mannschaft von Trainer Marcus John per Elfmeter in Führung (16.). Shuichi Gonda legte mit einem Doppelpack nach (32., 41.), ehe Touratzidis wieder an der Reihe war und noch vor der Pause das 4:0 erzielte (43.).

Im zweiten Durchgang schnürte der Stürmer dann den Dreierpack. Wieder war er vom Strafstoßpunkt aus erfolgreich (66.). Und eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit machte Justin Klein das halbe Dutzend voll (75.).

Zweimal 1:1 in den Nachmittagspartien der Oberliga

Die beiden Partien am Nachmittag waren jeweils mit einem Remis geendet. Im Meerbuscher Derby trennten sich Aufsteiger FC Büderich und der TSV mit 1:1.

Aram Abdelkarim hatte die Gäste per Elfmeter früh in Führung gebracht (6.). 20 Minuten vor dem Ende sah der Torschütze dann Gelb-Rot - und in Unterzahl gelang es dem TSV nicht, das 1:0 über die Zeit zu retten. Kevin Weggen erzielte den Ausgleich für Büderich (77.). So bleibt Meerbusch auf dem vorletzten Tabellenplatz und könnte am Sonntag ans Ende zurückfallen. Büderich steht vorerst auf dem ersten Nichtabstiegsrang.

Ebenso endete das Duell zwischen den Sportfreunden Hamborn und dem VfB Hilden 1:1. Vedad Music brachte Hamborn in Führung (13.), Nils Gatzke traf zum Endstand (35.). Die Hildener belegen damit zunächst Rang fünf, Hamborn steht auf dem elften Platz. Bereits am Freitag hatten sich der TVD Velbert und 1. FC Kleve mit 1:1 getrennt.

Oberliga Niederrhein: Der 9. Spieltag im Überblick

TVD Velbert - 1. FC Kleve 1:1

FC Büderich - TSV Meerbusch 1:1

SF Hamborn 07 - VfB Hilden 1:1

KFC Uerdingen - Union Nettetal 6:0

Sonntag, 8. Oktober

Sportfreunde Baumberg - Mülheimer FC

Spvg Schonnebeck - Adler Union Frintrop

Ratingen 04/19 - ETB SW Essen

VfB Homberg - SV Sonsbeck (alle 15 Uhr)

SC St. Tönis - SV Straelen (15.30 Uhr)

