SF Hamborn 07: Pokal-Traumlos für Berg: "Ich bin RWOler durch und durch"

Nach dem Einzug in die nächste Pokalrunde scheint die Stimmung bei den SF Hamborn aufzuhellen. Trainer Julian Berg lobte seinen Jung-Torwart und hat ein Traumlos.

Die SF Hamborn 07 konnten im Niederrheinpokal das Achtelfinale erreichen. Gegen den VfB Hilden gab es in der 2. Runde einen 1:0-Sieg.

Dabei waren die Rollen vor der Partie eigentlich klar verteilt. Hilden als Vorjahres-Vizemeister der Oberliga Niederrhein und mit elf Punkten aus sieben Spielen in die Saison gestartet, ging als Favorit in die Begegnung.

Am Ende setzten sich die Hamborner, die mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Platz der Oberliga stehen, aber durch und feierten den erst zweiten Pflichtspiel-Sieg der Saison.

Hamborn-Trainer Julian Berg freute sich nach der Partie über die konstant gute Leistung über die volle Spielzeit: „Die Kurve war schon im letzten Spiel gegen Kleve erkennbar. Es ist schön, dass es jetzt für den Sieg gereicht hat.“

Gegen Kleve schafften es die Hamborner noch nicht die Führung über die Zeit zu bringen. Am Ende stand dort ein 1:1 zu Buche. Im Pokalspiel klappte dies nun. Auch dank einer tollen Torwartleistung des jungen Torhüters Jan Philip Roolfs. Nachdem der 19-Jährige sein Tor schon in der ersten Runde des Pokals beim 4:0-Erfolg gegen Alemannia Pfalzdorf sauber hielt, folgte nun das zweite Spiel ohne Gegentreffer in seinem zweiten Spiel.

Berg zeigte sich begeistert über die Leistung des im Sommer aus der Jugend der SG Unterrath gekommenen Keepers: „Es freut mich sehr für ihn. Er ist ein positiv verrückter Junge, der eine gute Trainingswoche hinter sich hatte und sich das Spiel so verdient und sich für ein weiteres qualifiziert hat.“

RWO als Traum - Straelen vor der Brust

Das weitere Match wird dann trotz der guten Leistung wohl erst die nächste Runde des Niederrheinpokals sein. Denn in der Liga ist Marius Delker gesetzt. Zu Null spielte dieser allerdings nur am zweiten Spieltag gegen den VfB Homberg (0:0). Vielleicht deutet sich in Hamborn ja doch ein neuer Kampf um die Nummer eins an.

Während noch nicht klar ist, wer in der nächsten Pokalrunde im Tor steht, ist eines sicher. Berg hat ein absolutes Wunschlos: „Ich bin Oberhausener. Ich bin RWOler durch und durch. Ich habe zwölf Jahre selber dort gespielt. Das wäre natürlich schön.“

Während es bis zur nächsten Runde aber noch etwas dauert, schaut Berg nun aber erst einmal auf das kommende Spiel in der Oberliga Niederrhein gegen den SV Straelen (Sonntag, 01. Oktober, 15:00 Uhr): „Wir wollten das Mittwochspiel nutzen, um den positiven Trend fortzusetzen. Das haben wir geschafft und jetzt erwartet uns eine physisch starke Truppe in Straelen. Mit der Leistung sind wir auf einem guten Weg.“