ETB SW Essen: Nach Zusammenbruch - gute Nachrichten von Sturm-Youngster

Brightney Igbinadolor vom ETB Schwarz-Weiß Essen brach beim Oberliga-Eröffnungsspiel zusammen. Jetzt darf der junge Stürmer wieder trainieren.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich über gute Nachrichten von Brightney Igbinadolor. Der 19-Jährige war am zweiten Spieltag der Oberliga Niederrhein vor rund vier Wochen auf dem Rasen zusammengebrochen und hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Er musste mit einem Krankenwagen abtransportiert werden.

Nach einem mehrwöchigen Sportverbot sind die weiterführenden Untersuchungen seit diesem Montag abgeschlossen - ohne einen ernsthaften Befund. Und so darf Igbinadolor ab sofort wieder an den Trainingseinheiten von ETB-Coach Damian Apfeld teilnehmen. Das teilte der Verein mit. "Herzlich willkommen zurück, Brian!", freuen sich die Essener.

Der junge Stürmer war vor dieser Saison vom Westfalenligisten SV Sodingen an den Uhlenkrug gewechselt. Im Auswärtsspiel beim VfB Hilden am 18. August (0:1) kam er zu seinem Debüt, als er kurz vor Schluss eingewechselt wurde. In der Nachspielzeit dann der Schock.

"Ich weiß selbst nicht ganz genau, was passiert ist", blickte Igbinadolor vor einigen Tagen gegenüber der WAZ auf den Vorfall zurück. "Ich weiß nur, dass ich nach dem Zweikampf aufgestanden bin und mir schwarz vor Augen wurde."

Wie schnell der Angreifer die Mannschaft auch im Oberliga-Alltag wieder unterstützen kann, bleibt zunächst offen. Die Schwarz-Weißen werden ihn nach seiner mehrwöchigen Pause sicherlich behutsam heranführen. Igbinadolor war nicht der einzige Spieler, auf den Trainer Apfeld zuletzt verzichten musste. Auch Fatih Özbayrak, Florian Usein und Christian Gojani fehlten.

Trotzdem stellte sich beim ETB inzwischen der Erfolg ein. Nach vier sieglosen Partien zum Saisonstart feierten sie gegen den TSV Meerbusch den ersten Erfolg (3:1) und legten am gestrigen Sonntag mit einem 4:1 im Stadtderby bei Adler Union Frintrop nach. Genau rechtzeitig, denn am nächsten Samstag gastieren die Essener bei Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg, der noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat.