ETB-Sieg in Frintrop: Apfeld zufrieden, Adler-Trainer schwört Team auf Abstiegskampf ein

In der Oberliga Niederrhein gewann der ETB SW Essen das Derby gegen Adler Union Frintrop mit 4:1 (3:0). Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld holte somit den zweiten Sieg in Serie.

Nachdem der ETB Schwarz-Weiß Essen schwach in die neue Saison der Oberliga Niederrhein gestartet war, holte die Mannschaft von Cheftrainer Damian Apfeld zuletzt zwei Siege in Serie. Am sechsten Spieltag gewann der ETB das Essener Derby gegen Adler Union Frintrop mit 4:1 (3:0).

Bereits im ersten Durchgang machte der ETB gegen den Aufsteiger aus Frintrop alles klar. Durch Tore von Mohamed Cissé (12.), Samuel Owusu Addai (21.) und Niko Bosnjak (39.) gingen die Gäste mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause. Zwar schöpfte Adler Union nach einem Treffer von Tim Bönisch (50.) nochmal Hoffnung, jedoch machte Owusu Addai mit seinem zweiten Treffer in der 72. Minute alles klar für die Schwarz-Weißen. Weitere Infos zum Spieltag gibt es hier.

ETB-Trainer Apfeld war mit der Leistung seiner Mannschaft nach dem Sieg im Stadtderby zufrieden und sprach seiner Mannschaft ein Lob aus. „Frintrop hat wie erwartet wie die Feuerwehr angefangen und davon sind wir auch im Vorfeld ausgegangen. Unser Plan war es, die von uns analysierten Schwächen von Frintrop zu nutzen und das haben wir 40 Minuten hervorragend hinbekommen und sehr guten Fußball gezeigt”, bilanzierte Apfeld in Bezug auf den ersten Durchgang.

Der ETB startete temporeich in den zweiten Durchgang, jedoch störte Apfeld das Gegentor seiner Mannschaft fünf Minuten nach Wiederanpfiff. „Wir bekommen nach fünf Minuten das Gegentor, weil wir keinen Zugriff bekommen und nicht gut verteidigt haben, jedoch haben wir danach das Spiel relativ schnell wieder auf unsere Seite gezogen und das vierte Tor gemacht. Ich glaube, es war ein sehr ansehnlicher Derbysieg von uns”, erklärte Apfeld.

Frintrops Cheftrainer Marcel Cornelissen zeigte sich nach der Niederlage als fairer Verlierer und beglückwünschte die Gäste zu einem „verdienten Sieg”, bei dem die Gäste „in allen Belangen überlegen waren”. Des Weiteren stellte sich Frintrops Cheftrainer auf einen spannenden Abstiegskampf ein.

„Die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang war natürlich wichtig fürs Feeling, weil wir in der vergangenen Woche in der zweiten Halbzeit abgeschossen wurden. Zwar ist das Ergebnis nicht egal, aber es ging darum, sich gut zu präsentieren und sich zu wehren und das haben wir gemacht. Der ETB war auf jeder Position individuell besser als wir und wir hatten in so gut wie jeder Situation das Nachsehen”, erkannte Cornelissen nach der Partie an.

Nachdem Frintrop als Aufsteiger vielversprechend in die Saison gestartet war, haderte der Trainer nach der 1:7-Pleite gegen die SF Baumberg vor einer Woche und der jüngste Niederlage gegen den ETB mit den vielen Gegentoren.

Zwei Pleiten in Serie mit einem Torverhältnis von 2:11 kann man nicht schönreden. Wir stehen mit sechs oder sieben anderen Mannschaften auf Augenhöhe und spielen gegen den Abstieg. Marcel Cornelissen

„Zwei Pleiten in Serie mit einem Torverhältnis von 2:11 kann man nicht schönreden. Wir stehen mit sechs oder sieben anderen Mannschaften auf Augenhöhe und spielen gegen den Abstieg. Dabei müssen wir schauen, dass wir genau gegen diese Mannschaften die Punkte holen und in der kommenden Woche könnte bereits so ein Spiel sein”, erklärte Cornelissen.

Am kommenden Spieltag gastiert Alder Union Frintrop beim Mitaufsteiger Mülheimer FC. Der ETB Schwarz-Weiß Essen gastiert beim Tabellenführer aus Baumberg.