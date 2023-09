Oberligist Adler Union Frintrop trifft am Sonntag auf den ETB Schwarz-Weiß Essen. Das sagt Sportchef Hansi Wüst vor dem Derby.

Am vergangenen Spieltag war Adler Union Frintrop zu Gast beim Oberliga-Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg.

Was in dieser Partie folgte, war der erste richtige Dämpfer, den die Frintroper seit dem fulminanten Aufstieg hinnehmen mussten. Nach einer guten ersten Halbzeit und der überraschenden 1:0-Pausenführung, gab es nach dem Seitenwechsel den kompletten Einbruch.

Adler Union war fortan chancenlos und kassierte sieben Gegentore in 45 Minuten. Eine Niederlage wurde zwar schon im Vorfeld von vielen Fans beim ungeschlagenen Primus einkalkuliert, aber mit einer 1:7-Klatsche hätte dann doch niemand gerechnet.

In den Tagen nach der zweiten Saisonniederlage stand die Nachbereitung dieser katastrophalen zweiten Halbzeit im Vordergrund. Frintrops Sportlicher Leiter Hansi Wüst erklärt rückblickend: "Die Niederlage in Baumberg wurde vom Trainer und der Mannschaft sachlich analysiert. Die Trainingswoche verlief sehr gut."

Adler Union Frintrop hat bereits am Sonntag (17. September, 15 Uhr) die Chance auf Wiedergutmachung. Dann reist der Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen zum Derby an den Wasserturm. Mit einem Dreier könnte Frintrop am ETB tabellarisch vorbeiziehen.

Die Elf von Trainer Damian Apfeld erwischte keinen guten Saisonstart, konnte aber in der letzten Woche mit dem 3:1-Erfolg über den TSV Meerbusch den ersehnten Befreiungsschlag bejubeln.

Sportchef Wüst erwartet einen starken Gegner und möchte Paroli bieten. "Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat eine kompakte Mannschaft und zählt zu den fünf, sechs Teams, die am Ende ein Wort um den Aufstieg mitsprechen werden. Wenn es uns gelingt, an die Leistung vom Spiel gegen Hilden anzuknüpfen, dann wird es ein enges Spiel geben", prognostiziert der 70-Jährige.

Gegen Hilden hatte der Doppel-Aufsteiger zum Saisonauftakt einen furiosen 3:2-Überraschungscoup gefeiert. Damals waren über 700 Fans live am Wasserturm vor Ort und sorgten für eine besondere Atmosphäre.

Beim ETB-Derby hofft Wüst auf eine ähnliche Resonanz: "Da es sich um das erste Derby seit langer Zeit handelt und beide Mannschaften mit wenig Ausnahmen guten Fußball gezeigt haben, rechnen wir mit großem Zuschauerbesuch."