Oberliga Westfalen: Zugang für Erkenschwick, Sprockhövel schnappt sich Schalke-Talent

Zwei Teams der Oberliga Westfalen haben neue Spieler verpflichtet. Es handelt sich um Talente aus der U19-Bundesliga.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode sind die SpVgg Erkenschwick und TSG Sprockhövel noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Erkenschwick sicherte sich die Dienste von Ayoube Amaimouni-Echghouyab, während Sprockhövel Denis Milic verpflichtete. Die beiden Youngster spielten zuletzt in der U19-Bundesliga West und stehen jeweils vor ihrer ersten Station im Seniorenfußball.

Der 19 Jahre alte Milic kommt aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04 zur TSG. Seit 2012 durchlief er die Knappenschmiede. In den letzten beiden Jahren gehörte Milic zum Kader der von Norbert Elgert trainierten A-Junioren.

Ursprünglich hoffte der Innenverteidiger auf einen Wechsel in die Regionalliga, wie er Anfang Juni gegenüber RS erklärte. Doch stattdessen verstärkt der Deutsch-Serbe nun die Defensive der Sprockhöveler, die nach den ersten vier Oberliga-Spieltagen bei vier Punkten stehen. Hier ist er einer von nur vier externen Zugängen.

Derweil hat sich Erkenschwick mit Amaimouni-Echghouyab einen neuen Mann für die Offensivabteilung geschnappt. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 von Arminia Bielefeld an den Stimberg. In den vergangenen beiden Jahren stand der Rechtsaußen bei den Ostwestfalen unter Vertrag. Zuvor hatte er in der Jugend von Rot-Weiss Essen gespielt.

"Mit Ayoube kommt ein sehr talentierter und top ausgebildeter Fußballer mit einem ganz feinen Charakter zu uns", freut sich Erkenschwicks Sportlicher Leiter Toni Kotziampassis in einer Vereinsmitteilung über den Zugang. "Seine Flexibilität in der Offensive und sein starker linker Fuß vergrößern die Qualität im Kader nochmals."

Sein Debüt könnte Amaimouni-Echghouyab am kommenden Sonntag feiern. Dann gastiert die Spielvereinigung, die am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg feierte (3:1 gegen SpVgg Vreden) zum vierten Spieltag beim ASC Dortmund (15 Uhr, RS-Liveticker).