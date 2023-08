Oberliga Westfalen: Wattenscheid im Keller - Platzek leitet Sieg für Schermbeck ein

Nach dem dritten Spieltag in der Oberliga Westfalen zeichnen sich die ersten Tendenzen ab. Ein Spitzenteam der Vorsaison steht auf dem letzten Platz.

Der alte ist auch der neue Spitzenreiter. Der 1. FC Gievenbeck bleibt als einziges Team der Oberliga Westfalen noch ohne Punktverlust. Den 2:1-Auswärtssieg bei der TSG Sprockhövel stellten Nils Heubrock (Elfm./22.) und Elias Strotmann her (59.). Zuvor hatte Emre Yesilova (15.) die TSG kurz vom zweiten Saisonsieg träumen lassen.

Vom zweiten Saisonsieg ist die SG Wattenscheid 09 derzeit noch weit entfernt. Obwohl der Regionalliga-Absteiger gegen den ASC 09 Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit gut mithielt, reichte es am Ende nicht. Felix Casalino (44.) hatte die Wattenscheider in Führung gebracht. Doch Maximilian Podehl (47.) kurz nach der Pause und ein direkt verwandelter Freistoß von Lars Warschewski ließ die Mannschaft von Trainer Christian Britscho mit leeren Händen zurück. Die SGW steht nach drei Spieltagen ohne Punkt auf dem vorletzten Platz. Der ASC steht auf Rang drei.

Genauso missraten ist der Saisonstart von Westfalia Rhynern. In der vergangenen Saison noch oben mit dabei, steht das Team nach dem 1:2 (1:0) beim TuS Ennepetal aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem letzten Tabellenplatz. Die Führung von Hakan Sezer (18.) reichte nicht aus. Linus Johann Bernhard Frölich (70.) und Cedric Hupka (79.) drehten das Spiel für die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff.

Die SpVgg Erkenschwick konnte hingegen ihren ersten Saisonsieg feiern. Auch ohne ein Tor von Top-Stürmer Stefan Oerterer gelang dem Aufsteiger ein 3:1 (1:1) gegen die SpVgg Vreden. Finn Wortmann (33.) glich die Führung von Maximilian Hinkelmann (32.) schnell aus. Philip Breilmann (48.) und Mike Jordan (83.) bauten die Führung in einer umkämpften Partie noch komfortabel aus.

Und auch der SV Schermbeck konnte jubeln. Eine Woche nach dem 3:2 gegen Rhynern folgte der zweite Sieg in Folge. Dabei ließ sich der SVS von einem 0:1-Pausenrückstand durch Marco Pollmann (38.) gegen Victoria Clarholz nicht aus der Ruhe bringen. Marcel Platzek, zuletzt beim 1. FC Bocholt unterwegs und davor lange bei Rot-Weiss Essen, glich aus (54.), bevor Miles Grumann (74.) und Alexander Schlüter (86.) den 3:1 Endstand besorgten.

Sportfreunde Lotte machen es deutlich

Bereits am Samstag trennten sich der SC Preußen Münster II und Türkspor Dortmund mit 1:1 (0:1). Und im Dortmunder Derby besiegte der TuS Bövinghausen den FC Brünninghausen mit 2:1 (1:0).

Den Spieltag hatten die Sportfreunde Siegen am Freitag gegen die SG Finnentrop/Bamenohl eröffnet. Die Sportfreunde bleiben weiterhin ohne Sieg. Besonders die zweite Halbzeit war furios. Philip Hennes hatte die Gäste in Führung gebracht (30.). Ehe Marius Zentler (Elf./51.), Marvin Schulz (53.) und Daniel Waldrich (58.) binnen sieben Minuten Siegen in Front brachten. Doch ein Eigentor von Marvin Hartmann (61.) und Maurice Werlein (77.) sorgten für den Endstand.

Deutlicher machten es die Sportfreunde Lotte gegen Eintracht Rheine. Beim 5:0 (2:0) trafen Marc Heider (7./58.), Fatlum Elezi (36.), Burinyuy Nyuydine (83.) und Gianluca Marzullo (86.)