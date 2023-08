Oberliga Westfalen: Türkspor Dortmund: „Zwei Punkte sind zu wenig“

Türkspor Dortmund wartet in der Oberliga Westfalen weiter auf den ersten Sieg. Auch beim Preußen Münster II war das Team von Sebastian Tyrala wieder nach dran.

Türkspor Dortmund wartet weiter auf den ersten Sieg in der Oberliga Westfalen. Dabei war der Aufsteiger auch beim 1:1 (1:0) beim SC Preußen Münster II wieder Minimum auf Augenhöhe unterwegs – hätte in Anbetracht der Torchancen sogar den Sieg mehr als verdient gehabt.

„Ich bin ratlos“, sagte dementsprechend Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala. „Es war das beste Spiel von meiner Mannschaft, das ich bisher gesehen habe. Wir hätten locker fünf, sechs Tore schießen müssen.“ Doch das gelang den Dortmundern nicht. Zwar gingen sie durch ein Elfmetertor von Semih Yigit (45.+2) noch vor der Pause in Führung, doch die Münsteraner glichen durch Luca Steinfeldt (72.) aus. Alles Anrennen des Aufsteigers blieb ohne Erfolg. Zusätzlich vergab Neuzugang Nazzareno Ciccarelli noch einen Elfmeter (83.).

„Zwei Punkte nach drei Spielen sind zu wenig“, stellte Tyrala klar. Ein Unentschieden gegen einen wieder stark spielenden Vorjahreszweiten sei zwar schön, aber mit Blick auf den Spielverlauf doch zu wenig. „Ein Punkt hilft uns nicht weiter. "Ich kann ja nicht jede Woche dasselbe erzählen. Wichtig ist, dass wir jetzt die Dinger reinmachen und dann Punkte holen.“ Das gilt auch für den kommenden und alle folgenden Spieltage. Doch die Aufgabe wird nicht unbedingt einfacher.

SC Preußen Münster II: Schabbing – Amadi, Schmitz, Sikorski (90.+4 Keute) – Korte, Overhoff, Pohl, Tersteeg (61. Schacht) – Nyassi (46. Tasov), Romano (90.+1 De Faria Alves Pinto), Steinfeldt Schabbing – Amadi, Schmitz, Sikorski (90.+4 Keute) – Korte, Overhoff, Pohl, Tersteeg (61. Schacht) – Nyassi (46. Tasov), Romano (90.+1 De Faria Alves Pinto), Steinfeldt Türkspor Dortmund: Acil – Cenik (60. Klajic), Schubert, Sengün, Yigit (86. Kaya) – Akman, Anan (74. Tomasello), Bulut, Toy – Ciccarelli (84. Hajdari), Dag (80. Biancardi) Tore: 0:1 Yigit (Elfm./45.+2), 1:1 Steinfeldt (72.) Zuschauer: 180 Schiedsrichter: Henry Schröder Bes. Vork.: Ciccarelli verschießt Foulelfmeter (83.)

Am 4. Spieltag empfängt Türkspor die Sportfreunde Lotte (2. September, 16 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers besiegte bereits am vergangenen Freitag den FC Eintracht Rheine klar mit 5:0. Auf dem Papier und in der Tabelle mag Türkspor Dortmund da wohl in der Außenseiterrolle sein.

Doch Tyrala weiß, dass sobald seine Mannschaft einmal ins Laufen gekommen ist, sie wohl gegen jeden Gegner in der Oberliga mithalten kann. Wenn jetzt nur noch die Tore fallen, könnten sich die Dortmunder bald über den ersten Sieg in der Oberliga Westfalen freuen.