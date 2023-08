FC Brünninghausen: FCB-Trainer Halim nach Bövinghausen-Niederlage "mega genervt"

Der FC Brünninghausen hat nach dem Aufstieg in die Oberliga Westfalen zum ersten Mal verloren. Trainer Rafik Halim war genervt.

Am dritten Spieltag hat es den Aufsteiger FC Brünninghausen erwischt. Nach dem 3:2-Sieg am ersten Spieltag gegen die SpVgg Vreden und dem beachtlichen 0:0-Unentschieden gegen den ASC Dortmund hat das Team von Trainer Rafik Halim mit 1:2 gegen den TuS Bövinghausen verloren.

Dennoch haben die Dortmunder gezeigt, dass sie schnell in der Oberliga angekommen sind. Gegen den Aufstiegsfavoriten hätte Brünnninghausen zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel sogar drehen können. Nachdem ihnen durch Florian Gondorf direkt nach der Halbzeit der 1:1-Ausgleich gelungen war, hätte sie das Spiel komplett drehen können.

Zwei Chancen durch wiederum Gondrum und Liskonov hätten fast zur Führung gereicht. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, der Respekt war zu groß. Aber wir waren nicht chancenlos gegen so einen Top-Team“, analysierte Halim nach dem Abpfiff. „Umso ärgerlicher ist es, dass du das Spiel verlierst. Weil definitiv mehr drin gewesen wäre.“

Am meisten ärgerte er sich, dass letztlich zwei Standardsituationen zu den beiden Gegentreffern führten. „Ein Unentschieden wäre möglich gewesen. Wenn du das ein bisschen cleverer ausspielst und dich hinten bei den zwei Standardgegentoren cleverer anstellst. In solchen Topspielen dürfen nicht zwei so billige Tore ausreichen, um uns zu schlagen. Das ist das, was mich gerade mega nervt.“

Das zeigt, dass wir in diese Liga gehören und auch noch für einige Überraschungen sorgen können Rafik Halim

Vielleicht hat sich seine Mannschaft auch von der Unruhe, die teilweise auch von ins Spiel hineingetragen wurde, aus dem Konzept bringen lassen. So gab es eine Rote Karte gegen die Bövinghausener Bank. Halim diplomatisch: „Ich glaube, die leben so ein bisschen von dem Spektakel hier. Mal schauen, was es ihnen am Ende bringt.“

Bevor der in Waltrop lebende Trainer am Abend das Waltroper Parkfest besuchte, zollte er seinem Team trotz der Niederlage großen Respekt. „Wir haben auswärts gespielt bei einem Team, das unbedingt in die Regionalliga will. Und da haben wir phasenweise mehr als mitgehalten. Das zeigt, dass wir in diese Liga gehören und auch noch für einige Überraschungen sorgen können.“