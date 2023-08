Oberligen: Mülheimer FC punktet in Unterzahl, erster Heimsieg für Bövinghausen

Vier Spiele standen in den beiden Oberligen auf dem Programm. Der Mülheimer FC nahm Hilden in Unterzahl ein 1:1 ab, Türkspor Dortmund punktete in Münster.

Zwei Spiele waren am 3. Spieltag in der Oberliga Niederrhein bereits am Samstag zu absolvieren. Dazu hatten Germania Ratingen und der SV Straelen sich bereits am Freitagabend mit 1:1 getrennt.

Der KFC Uerdingen behielt im Duell mit den Sportfreunden Hamborn klar die Oberhand und holte beim 3:0 den erlösenden ersten Saisonsieg.

Aufsteiger Mülheimer FC bekam es mit dem Vorjahreszweiten VfB Hilden zu tun und hoffte trotz der Schwere der Aufgabe auf den ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Den ersten Rückschlag gab es dann aber schon früh, in der 10. Minute markierte Sommer-Neuzugang Kanata Todate mit seinem ersten Treffer für Hilden das 1:0.

Im zweiten Durchgang schwächten sich die Mülheimer durch einen Platzverweis selbst, doch in der Schlussphase gelang dem Aufsteiger noch der Treffer zum 1:1-Endstand. Anil Yildirim (81.) rettete dem MFC den zweiten Punkt der Saison, während der VfB trotz Überzahl seinen zweiten Sieg verpasst.

In der Oberliga Westfalen standen ebenfalls zwei Partien auf dem Programm. Die Reserve von Preußen Münster empfing Türkspor Dortmund, TuS Bövinghausen traf auf den FC Brünninghausen.

In Münster versuchte sich Türkspor Dortmund in der Offensive und konnten nach leichten Problemen zu Beginn ein Chancenplus verzeichnen. So verdiente sich die Mannschaft von Gästetrainer Sebastian Tyrala auch das 1:0 zur Halbzeit, das Semih Yigit vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte.

Den zweiten Spielabschnitt begann Türkspor erneut druckvoll, verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen, und bekam die Quittung: Nach einem Freistoß erzielte Luca Steinfeldt das 1:1 (73.). In einer emotionalen Schlussphase kam es zu Chancen auf beiden Seiten, die beste hatte Türkspors Nazzareno Ciccarelli, der vom Elfmeterpunkt an Torwart Roman Schabbing scheiterte (83.). So blieb es beim Unentschieden und die Dortmunder weiter sieglos.

Erster Heimsieg für Bövinghausen

TuS Bövinghausen begann im Derby gegen den Aufsteiger aus Brünninghausen gut und ging durch Ilker Algan (38.) in Führung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel waren es jedoch die Gäste, die durch Florian Gondrum ausglichen (46.) - 1:1.

Mit zunehmender Spieldauer wurde es hitziger, unter anderem gab es eine Rote Karte gegen die Bank der Gastgeber. Albin Thaqi (61.) konnte TuS dann in Führung bringen, die die Mannschaft von Christian Knappmann zum ersten Heimsieg ins Ziel brachte.