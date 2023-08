KFC Uerdingen: Aufatmen an der Grotenburg - Erster Sieg im dritten Spiel

Der KFC Uerdingen kann aufatmen: Im dritten Oberliga-Niederrhein-Spiel der laufenden Saison gelang den Krefeldern der erste Sieg.

Nach dem Remis zum Start beim VfB Homberg und der Niederlage gegen die Sportfreunde Baumberg hat der KFC Uerdingen den Bock umgestoßen und den ersten Sieg in der Saison 2023/2024 gefeiert.

Gegen die Sportfreunde Hamborn 07 aus Duisburg gelang den Krefeldern ein klarer 3:0 Erfolg. Pascal Weber, Maurice Haar und Hinata Gonda trafen vor 1850 Fans in der Grotenburg für das Team von Trainer und Sportchef Marcus John.

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Oberligaspiel, in dem sich die Gäste aus Duisburg-Hamborn keineswegs versteckten. Klar: Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, wussten aber beinahe bis zur Halbzeit nicht viel damit anzufangen.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging der KFC in Führung. Ein Freistoß von Maik Odenthal zentral vor dem Hamborner Kasten klatschte aus 25 Metern an den Pfosten. Stürmer Pascal Weber hatte den richtigen Riecher, stand goldrichtig und schob den Abpraller locker über die Linie.

Der zweite Durchgang begann dann perfekt für den KFC. Maurice Haar verwandelte nur 180 Sekunden nach Wiederanpfiff einen Foulelfmeter. Der KFC spielte mit der 2:0-Führung im Rücken befreit auf und Hinata Gonda (68.) machte dann den Deckel drauf. Erster Saisonsieg für den KFC Uerdingen!

Für die Uerdinger geht es am nächsten Wochenende - Sonntag, 3. September, 17 Uhr - mit dem Derby beim SC St. Tönis weiter. Die Hamborner Löwen werden dann an dem Sonntag ab 15 Uhr die Sportfreunde Baumberg empfangen.

Die Statistik zum Spiel

KFC Uerdingen: Udegbe - Päffgen (87. Baydar), Härtel, Haar, Blum - Abel, Funk (44. Rizzo) - Kenia, Gonda (78. Di Gaetano), Weber (87. Schreck) - Odenthal (71. Klein)

Sportfreunde Hamborn: Delker - El Moumen, Bennmann, Wichert (72. Schmitt), Roth - Spors, Schaar (46. Mastrolonordo), Diallo, de Stefano (66. Fuhrmann) - Taskin (66. Götze), Bock (56. Music)

Schiedsrichter: Ramon Leon Falk

Tore: 1:0 Weber (45.+2), 2:0 Haar (48.), 3:0 Gonda (67.)

Zuschauer: 1850

Gelbe Karten: Gonda