ETB SW Essen: Schock beim Spiel in Hilden - Brightney Igbinadolor kollabierte auf dem Platz

Der ETB SW Essen verlor das Oberliga-Spiel beim VfB Hilden mit 0:1. Doch die Gedanken waren nachher bei Brightney Igbinadolor, der auf dem Feld sein Bewusstsein verlor.

Nach dem 1:1 zum Auftakt in der Oberliga Niederrhein gegen den SV Straelen verlor der ETB SW Essen am zweiten Spieltag beim Spitzenteam VfB Hilden mit 0:1.

Doch das Ergebnis verkam zur Nebensache, weil sich der ETB große Sorgen um den 19-jährigen Brightney Igbinadolor machte, der in der Nachspielzeit plötzlich zusammengebrochen war und bewusstlos auf dem Kunstrasen lag.

Durch den gerufenen Krankenwagen wurde er ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Zum Glück war er da aber schon wieder bei Bewusstsein.

Das Tor des Tages für die Hildener fiel nach 30 Minuten durch Said Harouz. Nach einem Eckball kam der Ball zu Hildens Stürmer, der das Leder aus kurzer Entfernung zur Führung ins Tor stochern konnte.

ETB nach der Pause nur mit zehn Mann

Die nächste Hiobsbotschaft für den ETB gab es 15 Minuten später. Denn Guiliano Zimmerling sah nach einem Foulspiel Gelb-Rot. Der ETB versuchte auch in Unterzahl die Partie zu drehen, doch es blieb beim 0:1.

In der 93. Minute kam es dann zu dem Vorfall mit dem kurz zuvor eingewechselten Igbinadolor. Durch die Unterbrechung dauerte das Spiel insgesamt 113 Minuten.

Kurz nach dem Spiel rückt das Sportliche in den Hintergrund, weil wir von den Gedanken her bei Brightney sind Damian Apfeld

ETB-Trainer Damian Apfeld betonte: "Kurz nach dem Spiel rückt das Sportliche in den Hintergrund, weil wir von den Gedanken her bei Brightney sind. Wir drücken ihm alle Daumen und hoffen, dass alles einen positiven Verlauf nimmt und er zeitnah wieder dabei ist."

Zu den 90 Minuten erklärte der Essener Coach: "Im Endeffekt lief das Spiel so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Was wir uns in der ersten Halbzeit vorwerfen müssen, ist, dass wir einfach zu viele Standardsituationen bekommen haben. Wir hatten nach 17 gespielten Minuten bereits vier Eckbälle und zwei Freistöße gegen uns bekommen. Die Spielleitung und die Kartenverteilung waren aus unserer Sicht etwas merkwürdig. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal alles probiert und waren auch die aktivere und bessere Mannschaft in Unterzahl. Wir konnten uns aber leider nicht mit einem Tor belohnen. Am Ende war es eine sehr teure Niederlage für uns. Wir haben Guiliano Zimmerling mit einer Gelb-Rot und Brightney, der in der Nachspielzeit kollabiert ist, verloren.“

So spielten der VfB Hilden und der ETB

VfB Hilden: Lenze – Müller (74. Sangl), Brüggehoff, Schmetz, Heinson (90. +3 Bachmann) – Percoco (78. Bouzraa), Wagener, zur Linden, Altuntas (10. Todate), Demir - Harouz

ETB SW Essen: Cordi – Poznanski (87. Igbinadolor), Lach, Corovic, Sahin (67. Reichardt) - Shavershyan, Özbayrak (65. Matten) – Addai (71. Bosnjak), Zimmerling, Cissé (65. Williams) - Kesim

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Tore: 1:0 Harouz (30.)

Zuschauer: 250

Gelb-Rot: Guiliano Zimmerling (45. / wiederholtes Foulspiel)

Besondere Vorkommnis: 19-minütige Spielunterbrechung wegen medizinischer Versorgung von Brightney Igbinadolor.