Zum Oberliga-Auftakt musste Union Nettetal beim TSV Meerbusch eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen.

"Meerbusch war an diesem Tag zweifellos stark, das Spiel war knapp, aber wir haben verdient verloren", gab Trainer Andreas Schwan zu, während er die Qualität des Gegners anerkannte.

Die jüngsten Verstärkungen, die Meerbusch vor Saisonbeginn verkündete, hatten einen Einfluss auf den Spielausgang. Diese Neuverpflichtungen, wie Aaram Abdelkarim (zuvor bei SV Straelen), brachten eine beeindruckende Spielstärke auf den Platz, die an diesem Tag den Unterschied machte.

Trotz des knappen Ergebnisses zeigte sich Schwan selbstkritisch und identifizierte Schwächen in der Defensivstruktur: "Unsere Zweikampfführung im eigenen Strafraum war nicht ausreichend und das hat uns letztlich die Gegentore eingebracht. Hier müssen wir uns verbessern." Dennoch hob er hervor, dass sein Team eine kämpferische Einstellung an den Tag legte, zweimal ausglich und den Sieg anstrebte.

Jetzt geht der Blick auf das nächste Spiel gegen Adler Union Frintrop (18. August, 19.30 Uhr). Schwan: "Sie haben sich innerhalb von zwei Jahren von der Bezirksliga bis in die Oberliga hochgearbeitet. Das ist sehr bemerkenswert."

Dennoch will der Trainer seine eigene Mannschaft nicht unterschätzen und betont: "Wir wollen unsere Stärke zeigen und die ersten Punkte holen."

Zum bevorstehenden Spiel kehren zwei wichtige Spieler nach ihren Verletzungen wieder zurück auf den Platz. Leon Falter, ein Schlüsselspieler des Teams, sowie Nico Zitzen, ein erfahrener Innenverteidiger, sind nun wieder einsatzbereit. Vorerst bleibt Justin Coenen aufgrund eines abgebrochenen Fragments am Fußgelenk weiterhin von einem Einsatz ausgeschlossen.

In Bezug auf die langfristigen Ziele und Aussichten für die Saison betonte Schwan, dass der Klassenerhalt in der anspruchsvollen Oberliga oberste Priorität hat. Er zeigte sich zuversichtlich, weil die Mannschaft in den letzten Wochen im Training deutliche Fortschritte gemacht hat. Die Liga sei in dieser Saison noch enger zusammengerückt, was die Herausforderungen erhöht, aber der Coach glaubt, dass sein Team diesen Herausforderungen gewachsen ist.